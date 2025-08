Nowy rozdział dla Śląska. Katowice z dzielnicą nowych technologii

W ramach inwestycji przewidziano również budowę pasażu podziemnego integrującego zabudowania oraz stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni parkowej z ogrodami tematycznymi. Wartość pierwszego etapu wyliczono na 577 mln zł.

– To inwestycja, która zmieni nie tylko przestrzeń, ale także myślenie o przyszłości regionu. Ludzie, którzy tworzyli to miejsce lata temu, nie mieli pojęcia, co przyniesie rewolucja przemysłowa i dziś jesteśmy w podobnej sytuacji – mówi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Przypomniał, że kiedyś to węgiel i stal napędzały rozwój regionu i świata, a dziś są to nowe technologie. – Wierzę, że ten wizjonerski projekt stanie się impulsem do dalszego rozwoju. To miejsce będzie kreować przyszłość i tętnić życiem. Stoimy przed wyzwaniem, ale i szansą na napisanie kolejnych stron w gospodarczej historii województwa śląskiego – dodał marszałek Saługa.

W planach hale i studia telewizyjne

Teraz wykonawca pierwszego etapu ma 32 miesiące na zrealizowanie prac. To oznacza, że powinien on się zakończyć w pierwszej połowie 2028 roku.

Ale to nie wszystko. W kolejnych etapach powstanie m.in. hala o powierzchni 5 tys. mkw., z możliwością podziału na mniejsze pomieszczenia, które będą mogły być wykorzystywane jako studia telewizyjne i filmowe czy miejsce rozgrywek e-sportowych.