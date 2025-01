Samorządy zapłacą mniej za prąd i to bez mrożenia

Z takiej możliwości mógłby teoretycznie skorzystać Poznań, gdzie w efekcie podpisanej dwuletniej umowy w 2023 r., w tym roku jeszcze cena prądu wynosi 744,55 zł/MWh. Będzie ona i tak niższa niż przed rokiem, kiedy sięgała 780,14 zł. – Cena 693 zł/MWh, obowiązująca do końca marca, jest niższa od stawki na zakup energii dla Poznania w 2025 r. o ok. 7 proc., dlatego przyczynia się do stabilizacji i obniżenia kosztów zakupu energii – informuje urząd miasta.

Mrożenie cen nie ma już znaczenia dla samorządów. Powód? Ceny są niższe

Takich miast jest jednak coraz mniej. Informacje z innych miast potwierdzają, że mrożenie cen nie ma już znaczenia, bo ceny są niższe. I tak, jednostki należące do Warszawskiej Grupy Zakupowej będą miały w 2025 r. tańszą energię niż w ub. r. Cena brutto płacona w 2024 r. wynosiła zgodnie z literą ustawy 858,54 zł/MWh brutto (693,00 zł/MWh + akcyza + VAT), natomiast w 2025 r. będzie to 591,88 zł/MWh brutto. Podobnie w Bydgoszczy: cena energii na spadła z 643 zł w 2024 r. do 526,40 zł za MWh w 2025 r.

– Wzrost składników dystrybucyjnych w różnych taryfach częściowo zniweluje tę różnicę, ale całkowity koszt energii nadal pozostanie niższy. Ogólny spadek ceny energii to ok. 15 proc. – wyjaśnia tamtejszy ratusz. Z kolei w Lublinie ceny co prawda nie spadną i pozostaną na niezmienionym poziomie r./r., ale i tak trzymiesięczny okres mrożenia cen pozostanie bez wpływu na finanse miasta, gdyż obowiązująca na podstawie umowy cena jest niższa od ceny maksymalnej, choć jej nie podano.

Atrakcyjną – wydaje się – stawkę osiągnęli członkowie Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Wynosi ona 479–487 zł/MWh. To spadek o 33 proc. rok do roku. – Okres mrożenia cen nie będzie miał bezpośredniego wpływu na członków grupy zakupowej, gdyż korzystają oni z bardziej korzystnych warunków wynikających z umowy. Natomiast dla odbiorców objętych ochroną może to przyczynić się do obniżenia kosztów energii – informuje nas krakowski magistrat.

Co ciekawe, Bednarski, analizując oferty rynkowe, wskazuje, że samorządy coraz częściej stawiają na coraz bardziej zaawansowane produkty, jak oferty zakupu cen energii indeksowane do cen kwartalnych. – Zwykle tego samorządy nie robiły, ponieważ determinowały je budżety planowane na cały rok, a teraz, jak widać, stawiają na zaawansowane produkty. Patrząc na ceny w 2024 r., te samorządy, które postawiły na takie produkty, zyskały, bo ceny kwartalnie spadały – dodaje. Taką strategią może pochwalić się Olsztyn. – Dotychczas kupiliśmy energię na I kw. 2025 r. po 476,52 zł/MWh (cena uwzględnia wszystkie koszty sprzedawcy). Dla porównania cena jednostkowa energii w analogicznym okresie 2024 r. (również zakupiona w oparciu o kontrakty giełdowe) wynosiła 493,30 zł/MWh (cena netto) – informuje nas urząd miasta.