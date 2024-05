Gminy nie nadążają z kontrolą szamb i przydomowych oczyszczalni. Za duże koszty?

– Badanie pokazało, że pomimo istotnych zmian w przepisach prawnych, wiele samorządów zmaga się z implementacją efektywnego systemu kontroli. Gminy nie posiadają planów kontroli i narzędzi, które ułatwiłyby wypełnienie obowiązków ustawowych. Jest to niepokojące, biorąc pod uwagę bliski termin zakończenia pierwszego cyklu kontrolnego w sierpniu tego roku. – uważa Wojciech Witowski, prezes Instytutu Edukacji Środowiskowej.

Autorzy raportu przypominają, że niemal połowa budynków mieszkalnych nie była przyłączona do sieci kanalizacyjnej w 2022r. Ponad 10 mln Polaków korzystało z szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Obieg ścieków dowożonych z terenów nieskanalizowanych jest nieszczelny – ponad 90 proc. nieczystości nie trafia do oczyszczalni ścieków. Z poprzednich analiz IAŚ wynika, że rocznie nielegalnie do środowiska dostaje się aż 365 mln m3 nieczystości. Ilość ta stanowi połowę objętości Jeziora Śniardwy – największego jeziora w Polsce.

Jak gminy sprawdzają wywóz nieczystości?

W 2023 roku gminy skontrolowały zaledwie 25 proc. posesji, na których znajdują się szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Co czwarta gmina nie przygotowała nawet planu kontroli. W niespełna połowie gmin istnieją zapisane w regulaminie utrzymania czystości i porządku terminy (częstotliwość) opróżniania zanieczyszczeń.

Gminy najczęściej mają minimalną – roczną - częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni, ale co czwarta uważa, że może być to co 24 miesiące.

W więcej niż w co piątej gminie – nie ma zapisów na temat częstotliwości wywozu nieczystości.

Zapytano samorządy, czy stworzyły plany kontroli – ma je ok. 60 proc. gmin, które odpowiedziały na ankietę.