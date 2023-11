Budżet Krakowa: Rośnie zadłużenie miasta. Czy mieszkańców czekają podwyżki?

Podwyższenie limitu umożliwiającego opodatkowanie w formie ryczałtu, a w rezultacie odpływ części dotychczasowych podatników - to strata dla Krakowa w latach 2021–2023 rzędu 140 mln zł. Wreszcie program Polski Ład i jego nowelizacja to strata dla Krakowa w latach 2022–2023 w wysokości 1 mld 300 mln zł.

"Te radykalne ubytki we wpływach z PIT nigdy nie zostały przez rząd adekwatnie wyrównane. Kraków uzyskał wsparcie finansowe w ramach subwencji uzupełniającej na rok 2022 w kwocie 224 mln zł, a na 2023 rok – 251 mln zł" – podkreśla krakowski magistrat. Dodatkowo w tym roku, w wyniku przyjętych przez rząd kryteriów podziału uzupełniającej subwencji ogólnej, niekorzystnych dla dużych samorządów, Kraków otrzyma jedynie kwotę 131 mln zł.

Kraków: Inwestycje wspomagane kredytami

Budżet Krakowa na 2024 rok zakłada wydatki majątkowe na poziomie 1 mld 004 mln zł, z czego na sam program inwestycyjny zarezerwowano 864 mln zł. Na inwestycje ogólnomiejskie Kraków zamierza w przyszłym roku wydać 850 mln zł, zaś na zadania inwestycyjne dzielnic – 14 mln zł.

Urzędnicy zwracają też uwagę, że aktualne zjawiska ekonomiczne, jak zawsze, najmocniej odbijają się na poziomie wydatków bieżących. "Wciąż mamy do czynienia z inflacją, wysokimi cenami energii oraz presją płacową. Wszystko to powoduje, że rosną koszty funkcjonowania samorządu i, aby utrzymać usługi komunalne, co najmniej na niezmienionym jakościowo poziomie, konieczne są większe nakłady finansowe. Jeszcze większe – by zapewnić poszerzenie czy rozwój oferty miasta" - dodaje krakowski ratusz.

1,15 zł Tyle wyniesie w 2024 roku w Krakowie stawka podatku od nieruchomości

Prezydent Majchrowski w rozmowie z własną telewizją przyznał, że Kraków jest zadłużonym miastem. – Tylko to jest tego typu sytuacja, jeżeli ktoś chce mieć mieszkanie, to bierze na nie kredyt, spłaca się go z odsetkami, ale tam już mieszka. Więc ja mam do wyboru i tak było przez lata, że jeżeli mogę wziąć pieniądze z Unii Europejskiej, do których muszę dołożyć swoje, których nie mam, to jest to na inwestycje, która i tak musi być zrobiona .Np. jakaś droga czy linia tramwajowa – mówił. Dodał, że ma alternatywę albo może środki odłożyć i za parę lat w całości zrobić z miejskich pieniędzy , albo wziąć kredyt i zrobić to teraz z tych pieniędzy, które ma. - Wolę to drugie rozwiązanie – stwierdził prezydent Krakowa.