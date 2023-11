Ważą się losy krakowskiej Strefy Czystego Transportu. Sprawa nie jest przesądzona?

Różne pomysły na Strefę Czystego Transportu w Krakowie

Radni miasta mają trzy miesiące na zajęcie się projektem uchwały likwidującej Strefę. Na razie jeszcze nie wiadomo czy będzie on procedowany na listopadowej sesji radnych miasta i jaki będzie efekt.

Pomysł likwidacji lub zmian w uchwale dotyczącej Strefy Czystego Transportu ma swoich zwolenników i przeciwników.

Protestujący przeciw niej przytaczają argument, że przeciwników jest sporo – o czym świadczy chociażby liczba podpisów. Już dawno żaden oddolny projekt uchwały nie zdobył tyle głosów poparcia. - Owszem, podpisów pod projektem jest dużo, bo ponad 7 tys. Bardzo szanujemy zdanie mieszkańców, jednak wiemy też, że zdecydowanie więcej osób opowiedziało się za poprawą powietrza, a tego bez wprowadzenia strefy nie da się osiągnąć – argumentuje Sebastian Kowal, rzecznik krakowskiego Zarządu Transportu Publicznego.

Kowal dodaje również, że argumenty protestujących, którzy chcą likwidacji planowanej strefy, są łagodnie mówiąc mało przekonujące. – Były m.in. argumenty że kierowcy nie dojadą do ważnych węzłów drogowych czy autostradowych, do szpitali itd. Akurat jeżeli chodzi o węzły drogowe, to mapę korytarzy dojazdowych do nich mamy na stronie ZTP. Kto chce dojechać może zapoznać się z tą informacją i dojedzie. W przypadku dojazdu do szpitali także nie będzie problemu. Nikt nie zostanie ukarany za dojazd do szpitala starym autem – zaznacza.

Jeżeli chodzi o radnych miejskich jest raczej pewne, że radni PiS, którzy w ubiegłym roku zagłosowali przeciw uchwale wprowadzającej Strefę, i tym razem zagłosują tak samo. Nieoficjalnie mówi się, że część radnych jest też gotowa iść na pewne ustępstwa - np. opóźnić datę wejścia w życie Strefy czy tak zmienić samą uchwałę, by mieszkańcy nie musieli się pozbywać starych, już zarejestrowanych samochodów.