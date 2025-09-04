Takie propozycje finansowe znalazły się w projekcie budżetu państwa na przyszły rok. Najpoważniejszą kwotą jest udział jednostek samorządu terytorialnego w podziale podatku PIT. Rząd szacuje go na 193,8 mld zł. Gdyby taką kwotę dostały samorządy, byłoby to o 11,4 proc. więcej niż zaplanowano na ten rok (174,1 mld zł).

Po reformie finansów publicznych, wprowadzonej w zeszłym roku, udziały z podatku PIT są najpoważniejszą częścią dochodów samorządów lokalnych w Polsce. W poprzednich latach były nimi subwencje i dotacje.

Jaka subwencja ogólna dla JST

Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego ma wynieść 52,7 mld zł, o 6,7 proc. więcej niż zaplanowano na 2025 r. (49,4 mld zł).

Rząd przypomniał, że w ubiegłorocznej ustawie o finansowaniu samorządów odstąpiono od subwencji ogólnej w formie części wyrównawczej, oświatowej, równoważącej (regionalnej) i rozwojowej, finansowanej wydatkami z budżetu państwa. Samorządom naliczane są potrzeby finansowe (wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające).