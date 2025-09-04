Aktualizacja: 05.09.2025 02:33 Publikacja: 04.09.2025 14:30
Zgodnie z projektem budżetu na potrzeby oświatowe przeznaczonych ma być ok. 115 mld zł
Takie propozycje finansowe znalazły się w projekcie budżetu państwa na przyszły rok. Najpoważniejszą kwotą jest udział jednostek samorządu terytorialnego w podziale podatku PIT. Rząd szacuje go na 193,8 mld zł. Gdyby taką kwotę dostały samorządy, byłoby to o 11,4 proc. więcej niż zaplanowano na ten rok (174,1 mld zł).
Po reformie finansów publicznych, wprowadzonej w zeszłym roku, udziały z podatku PIT są najpoważniejszą częścią dochodów samorządów lokalnych w Polsce. W poprzednich latach były nimi subwencje i dotacje.
Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego ma wynieść 52,7 mld zł, o 6,7 proc. więcej niż zaplanowano na 2025 r. (49,4 mld zł).
Rząd przypomniał, że w ubiegłorocznej ustawie o finansowaniu samorządów odstąpiono od subwencji ogólnej w formie części wyrównawczej, oświatowej, równoważącej (regionalnej) i rozwojowej, finansowanej wydatkami z budżetu państwa. Samorządom naliczane są potrzeby finansowe (wyrównawcze, oświatowe, rozwojowe, ekologiczne i uzupełniające).
"Finansowanie naliczonych potrzeb finansowych następuje poprzez zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych. Subwencję ogólną będą otrzymywały JST, dla których kwota zwiększenia dochodów podatkowych będzie niższa od kwoty potrzeb finansowych" - zapisano w ustawie.
W ramach subwencji ogólnych przewidziane są również niespełna 2,25 mld zł jako uzupełnienie dochodów.
Zgodnie z projektem budżetu na potrzeby oświatowe przeznaczonych ma być ok. 115 mld zł. Wydatki na oświatę to temat, który od dłuższego czasu jest omawiany na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Strona samorządowa wskazuje, że pieniądze przekazywane z budżetu na finansowanie oświaty są zbyt niskie, a samorządy dokładają do niej coraz więcej pieniędzy. Szacują lukę oświatową (czyli różnicę pomiędzy wydatkami na oświatę a pieniędzmi, które otrzymały) w tym roku ok. 40 mld zł. Zaś z propozycji rządu wynika, że planowana kwota potrzeb oświatowych wzrośnie o 12 proc., czyli 12,3 mld zł w przyszłym roku.
Na przyszły rok zaplanowano dotacje w wysokości 34,9 mld zł dla samorządów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie ich zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień. W tym na zadania bieżące zaplanowano 31,6 mld zł, a na zadania inwestycyjne 3,3 mld zł.
Najpoważniejsza kwota dotacji bieżących przeznaczona będzie na świadczenia dla rodzin (ponad 15 mld zł) i na pomoc społeczną (prawie 6,8 mld zł) oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (4,5 mld zł). Wśród dotacji majątkowych największa kwota – ponad 2,9 mld zł to wydatki związane z obroną narodową.
