Tak podało Ministerstwo Finansów, informując o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa. Samorządom przekazano do końca czerwca 107 mld zł z tytułu udziału w dochodach z PIT. To wzrost o 70,6 mld zł (193,6 proc.) w porównaniu z 36,5 mld zł, które JST otrzymały przez pierwszych sześć miesięcy ubiegłego roku.

Reklama Reklama

Dane na temat wpływów do jednostek samorządu terytorialnego resort opublikował, tłumacząc przyczyny znaczącego spadku dochodów podatkowych budżetu państwa w tym roku w porównaniu z zeszłym MF przypomniał, że „od 2025 r. w życie weszła reforma finansowania samorządów, która zmieniła udziały JST w PIT i CIT. Wobec tego udziały przypadające budżetowi państwa są nieporównywalne między tymi latami”.

Spadek dochodów budżetu efektem reformy samorządowych finansów

Gdyby nie ta zmiana, to – podano w komunikacie MF – zamiast 264,3 mld zł budżet państwa miałby 335,5 mld zł dochodów budżetowych. Jest to 71,2 mld zł więcej, co oznacza, że dochody byłyby o 31,6 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (o 10,4 proc.). Oznacza to, że spadek dochodów rok do roku jest jedynie efektem innego podziału wpływów z PIT i CIT między budżet państwa a JST – zaznaczono w komunikacie MF.

W komunikacie nie ma informacji o tym, jaką kwotę samorządy otrzymały w ramach udziału w podatku CIT. Jest za to informacja o wysokości subwencji ogólnej. Ta od tego roku ma charakter uzupełniający samorządowe finanse, a nie podstawowy. Z budżetu centralnego przeznaczono na nią 28,3 mld zł do końca czerwca. Jest to ok. 56 proc. planu finansowego.