Kraków stawia na szybkie tramwaje. Miasto planuje wielkie inwestycje

Linia z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej i powstająca trasa tramwajowa do Mistrzejowic to odcinki tzw. Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST) – olbrzymiej inwestycji komunikacyjnej, która ma zapewnić miastu szybką i sprawną sieć transportu zbiorowego. KST ma połączyć w sobie zalety klasycznego tramwaju i metra, a w jej skład wejdą bezkolizyjne torowiska tramwajowe lub wybrane, wydzielone torowiska z zapewnionym priorytetem na skrzyżowaniach.

Prace przy KST rozpoczęły się w latach 90. ubiegłego wieku, a uruchomienie pierwszego odcinka linii tramwajowej z osiedla Krowodrza Górka do Kurdwanowa (wraz z tunelem tramwajowym) nastąpiło w grudniu 2008 r.

– Odcinek prowadzący z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej to III etap budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju i moim zdaniem jest to jeden z ważniejszych etapów. Można o nim powiedzieć, że spowodował rewolucję komunikacyjną na północy Krakowa – podsumowuje Jan Machowski, rzecznik Zarządu Inwestycji Miejskich, inwestora linii do Górki Narodowej. - Do tej pory północ miasta pozostawała „nieskomunikowana tramwajowo”, co przekładało się m.in. na olbrzymie problemy komunikacyjne i korki w tej części Krakowa – dodaje.

Pasażerowie mogą już korzystać z przebudowanej trasy

Pierwsze prace na odcinku Krowodrza Górka – Górka Narodowa rozpoczęły się w lipcu 2020 roku. Na początku wykonawca – firma Intercor – skupiał się głównie na robotach związanych z budową i przebudową instalacji podziemnych. Stąd też, pomimo że zakres robót był olbrzymi (inwestycja prowadzona w mocno zurbanizowanym obszarze, a długość samej linii tramwajowej to 5,5 km), sam postęp prac był mało widoczny. Wykonawca wymienił wszystkie możliwe sieci podziemne.

Budowa infrastruktury związanej z linią tramwajową oraz przebudowa i budowa układu drogowego, ścieżek rowerowych i chodników ruszyła w kolejnym etapie inwestycji. Od roku pasażerowie mogą korzystać z przebudowanego torowiska od ul. Wybickiego do Fieldorfa Nila i nowej pętli tramwajowej Krowodrza Górka. - Co istotne, układ nowej pętli umożliwi w przyszłości rozwój sieci tramwajowej do osiedli w północno-zachodniej części Krakowa – tłumaczy Machowski z ZIM. Od maja tego roku dostępny jest już tunel drogowy wzdłuż Opolskiej, a wcześniej oddany do ruchu został nowy, brakujący dotychczas odcinek ulicy Pachońskiego – od Zielińskiego do Górnickiego.