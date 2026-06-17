Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego nowe unijne rozporządzenie wywołało falę rejestracji obiektów noclegowych.

Które polskie miasta odnotowały największe zainteresowanie formalizacją najmu krótkoterminowego.

Jak samorządy przygotowują się na dalsze zmiany w tym segmencie rynku nieruchomości.

Czym jest CWTON i jakie zmiany wprowadzą krajowe regulacje w najbliższej przyszłości.

– Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania wpisami do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzonej przez prezydenta Gdańska – mówi Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu. Na potwierdzenie przytacza dane: od 1 do 20 maja w Gdańsku dokonano wpisu 489 obiektów, a od 20 maja do 9 czerwca wpisano już 609 obiektów.

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Unijne przepisy uruchomiły falę zgłoszeń

Od 20 maja weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1028 w sprawie gromadzenia i udostępniania danych dotyczących usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych. Dokument zmienia obowiązujące wcześniej przepisy i wprowadza nowe obowiązki dla właścicieli. Osoby fizyczne, które prowadzą najem krótkoterminowy, są zobowiązane zgłosić taki obiekt do ewidencji.

W ewidencji znajdują się tzw. obiekty niekategoryzowane, w których świadczone są usługi hotelarskie (czyli miejsca inne niż hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe lub schroniska) oraz pola biwakowe na terenie danego miasta czy gminy.

Czy osoby wynajmujące mieszkania lub domy na doby są zainteresowane takimi wpisami? Okazuje się, że tak. W Krakowie w prowadzonej ewidencji widnieje 3 137 obiektów zgłoszonych przez 1 928 podmiotów.

– Możemy stwierdzić, że po wejściu w życie rozporządzenia STR zwiększyło się zainteresowanie i liczba składanych wniosków. Dodatkowo komunikowane prace nad przepisami krajowymi generują liczne zapytania dotyczące projektowanych regulacji – przyznaje Patrycja Piekoszewska z krakowskiego magistratu. Urzędniczka przyznaje, że tylko od 1 do 10 czerwca wpłynęło 80 wniosków.

Również Warszawa odnotowuje wzrost wpisów do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. – W ewidencji innych obiektów hotelarskich dla m.st. Warszawy na 9 czerwca 2026 r. jest wpisanych 4877 obiektów. Dwa tygodnie wcześniej, tj. 25 maja, figurowało w niej 4215 obiektów – mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka stołecznego ratusza.

Samorządy przygotowują się na kolejne wnioski

Jak przekazała nam Justyna Rządeczko z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w ostatnich dniach widać bardzo duże zainteresowanie tematem rejestrowania lokali. – Osoby fizyczne oraz prawne dopytywały (głównie telefonicznie) przede wszystkim o nadawanie numeru i o CWTON (Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych) – przekazała urzędniczka.

Od początku 2026 r. do ewidencji wpisanych zostało 640 obiektów, w tym ponad 400 w ostatnich dwóch tygodniach. Łącznie w całej ewidencji wpisanych jest ponad 2 tys. obiektów. – Spodziewamy się, że zgłoszeń w najbliższym czasie będzie dużo, ale jednocześnie widzimy, że po 20 maja dynamika się zmniejszyła. Prawdopodobnie druga „fala” zgłoszeń nadejdzie po uruchomieniu CWTON – uważa Justyna Rządeczko.

– Obecnie do ewidencji prowadzonej na terenie miasta wpisane są 372 obiekty należące do 131 podmiotów. W ciągu ostatnich dwóch tygodni do ewidencji wpisano 107 lokali – mówi z kolei Beata Pietryczuk z lubelskiego ratusza.

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Ale już Poznań – jak przekazała nam Katarzyna Izydorska z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta – nie odnotowuje znaczącego wzrostu. Tam w ewidencji znajduje się obecnie 850 aktywnych obiektów. – Większość wpisów do ewidencji była i jest dokonywana przez przedsiębiorców. Od 20 maja 2026 r., gdy do ewidencjonowania innych obiektów hotelarskich zostały zobowiązane również osoby fizyczne, liczba wpisów nie zwiększyła się w sposób istotny – mówi urzędniczka.

Przyznaje, że miasto spodziewa się większego zainteresowania wpisami przed wejściem w życie polskiej ustawy. Wówczas do ewidencji może zostać zgłoszonych znacznie więcej obiektów hotelarskich.

Co z ustawą regulującą najem krótkoterminowy?

Polskie przepisy dopiero uregulują i doprecyzują warunki świadczenia usług noclegowych dla turystów w ramach najmu krótkoterminowego. We wtorek rząd zajmował się projektem ustawy w tej sprawie, ale na razie nie został on przyjęty przez Radę Ministrów.

Ma to nastąpić w przyszłym tygodniu. Niezależnie od projektu rządowego, od kwietnia w Sejmie leży projekt ustawy zgłoszony przez Polskę 2050, który przewiduje m.in. wprowadzenie obligatoryjnej ewidencji podmiotów świadczących takie usługi.

W obu projektach są zapisy mówiące o ewidencjonowaniu obiektów świadczących usługi hotelowe. Mają one otrzymywać CWTON, czyli unikatowy numer nadawany przez system centralny, który stanie się numerem wiążącym i referencyjnym.