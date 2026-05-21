Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega nowy program wsparcia certyfikacji, który ma podnieść standardy usług turystycznych w Szczecinie.

Dlaczego niektóre miasta preferują międzynarodowe standardy zamiast lokalnych systemów certyfikacji.

Jaką rolę odgrywają konkursy, szkolenia i miejskie rekomendacje w budowaniu jakości usług.

W jaki sposób globalne indeksy, takie jak GDS-Index, wpływają na międzynarodową pozycję miast.

– Od kilku lat Katowice zachęcają przedsiębiorców do udziału w akcji „Kupuj lokalnie – wspieraj realnie”, która cieszy się dużym zainteresowaniem. Dzięki niej firmy zyskują realną szansę na promocję swoich produktów i usług oraz budowanie rozpoznawalności wśród mieszkańców i turystów – mówi Dariusz Czapla z Urzędu Miasta Katowice. Do inicjatywy przystąpili m.in. przewodnicy, jubilerzy, zakłady tapicerskie, kawiarnie i restauracje czy twórcy rękodzieła artystycznego.

Certyfikat z miejskim dofinansowaniem

Rada Miasta Szczecina przyjęła Strategię Zrównoważonej Turystyki i Wydarzeń, wyznaczając kierunki rozwoju sektora w najbliższych latach. Jednym z kluczowych elementów jest uruchomienie programu wsparcia certyfikacji. Ma on pomóc firmom dostosować się do rosnących wymagań rynku oraz oczekiwań odwiedzających.

Miasto oraz Szczecin Convention Bureau przechodzą obecnie proces certyfikacji Good Travel Seal, co ma stanowić przykład dla lokalnej branży. – Certyfikat to przede wszystkim dowód profesjonalizmu, nowoczesnego zarządzania i dbałości o jakość, której oczekują dziś organizatorzy wydarzeń oraz turyści. Chcemy, by Szczecin był kojarzony jako destynacja zrównoważona, wiarygodna i konkurencyjna – podkreślają urzędnicy.

Uczestnicy programu mogą liczyć na doradztwo ekspertów oraz przejście przez proces certyfikacji krok po kroku. Dofinansowanie można przeznaczyć na opłaty certyfikacyjne, konsultacje, przygotowanie organizacyjne i kadrowe, a także materiały informacyjne i dokumentacyjne.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest zdobycie certyfikatu oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających koszty i realizację działań. Nabór trwa do końca czerwca.

Konkursy i szkolenia dla branży turystycznej

Program uruchomiony przez Szczecin Convention Bureau wpisuje się w rosnący trend wzmacniania jakości i zrównoważonego charakteru turystyki w polskich miastach. Jak wskazuje Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej, Gdańsk koncentruje się na działaniach systemowych. – W tym roku skupiamy się przede wszystkim na dostępności oraz zrównoważonej turystyce, m.in. w kontekście indeksu GDS. Takie podejście pozwala budować długofalowe standardy i przygotowywać branżę do spełniania międzynarodowych wymagań jakościowych – podkreśla.

Dariusz Czapla z katowickiego ratusza zaznacza, że choć miasto nie prowadzi programu wsparcia certyfikacji, dostrzega jego potencjał. W Krakowie nacisk położony jest z kolei na rozwój jakości poprzez instrumenty pośrednie, takie jak konkursy, szkolenia i projekty doradcze wspierające branżę. Jak wskazuje Patrycja Piekoszewska z Urzędu Miasta Krakowa, zagadnienia związane z jakością usług i standardami pozostają istotnym elementem polityki turystycznej miasta.

Warszawa świadomie rezygnuje z tworzenia lokalnych certyfikatów, wskazując na przewagę rozwiązań międzynarodowych. – Na świecie istnieją uznane certyfikaty oparte na mierzalnych kryteriach, które umożliwiają porównywanie działań w skali globalnej. Lokalne oznaczenia mają mniejszą rozpoznawalność i mogą być niezrozumiałe dla zagranicznych turystów – podkreśla Marzena Gawskowska, ze stołecznego ratusza.

Stolica angażuje się natomiast w inicjatywy krajowe, w tym działania Polskiej Organizacji Turystycznej związane z Krajowym Programem Certyfikacji Zrównoważonych Destynacji Turystycznych.

Dają sygnał jakości i profesjonalizmu

Zbliżoną funkcję do certyfikacji – choć w mniej sformalizowanej formie – pełnią np. programy rekomendacyjne w Lublinie. I tak np. program „Miejsce Inspiracji” skierowany jest do podmiotów oferujących wysoką jakość usług oraz unikalne doświadczenia związane z miastem. Wyróżnione firmy otrzymują wsparcie promocyjne oraz możliwość udziału w projektach miejskich i współpracy branżowej.

Poza tym rozwijane są kompetencje kadr poprzez szkolenia oraz udział w inicjatywach miejskich. Rekomendacja miasta stanowi istotny sygnał jakości i profesjonalizmu dla klientów oraz partnerów biznesowych.

A Wrocław rozwija model mieszany, łączący własne narzędzia jakościowe z międzynarodowym benchmarkingiem. Jak wskazuje Justyna Rządeczko z Urzędu Miejskiego Wrocławia, model standardów dostępności w turystyce służy zarówno do autocertyfikacji, jak i podnoszenia kompetencji branży. – Rozwiązanie szczecińskie traktujemy jako ciekawy i wartościowy przykład, który będziemy uważnie obserwować pod kątem ewentualnego rozbudowania wrocławskich instrumentów wsparcia branży – np. w ramach działalności Convention Bureau Wrocław – mówi Justyna Rządeczko.

Wrocław, wraz ze Szczecinem, oficjalnie dołączył w 2025 r. do Global Destination Sustainability Index (GDS-Index). W tym globalnym programie jest jeszcze Kraków i Gdańsk.