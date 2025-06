Średnie miasta będą przyciągać więcej inwestycji w logistykę

Szczecin, Lublin i Bydgoszcz to liderzy miast z największymi szansami na nowe inwestycje przemysłowe. W pierwszej edycji rankingu Accolade (międzynarodowego inwestora działającego na rynku nieruchomości przemysłowych) „Średnie miasta – wielki potencjał inwestycyjny”, obejmującego polskie miasta liczące od 100 do 400 tys. mieszkańców, zostały one ocenione jako te z największym potencjałem inwestycyjnym dla rynku nieruchomości komercyjnych, jak magazyny czy centra logistyczne oraz dystrybucyjne.

Duży potencjał ma pod tym względem także Rzeszów, ponadto Częstochowa, a także Gliwice. Te dwa ostatnie miasta zyskują na bliskości przemysłu motoryzacyjnego na Śląsku. Z kolei w przypadku Zielonej Góry oraz Gorzowa atutem okazuje się lokalizacja blisko granicy z Niemcami.

Ranking oparto na dziewięciu kryteriach: demografii, rynku pracy, wynagrodzeniach, budownictwie mieszkaniowym, aktywności sektora prywatnego, zapleczu akademickim, infrastrukturze drogowej oraz wskaźnikach popytu i podaży powierzchni magazynowej. Spośród przeszło 30 miast wybrano 10. – Średnie miasta mają coraz lepszą infrastrukturę, dostęp do wykształconej kadry, rozwijający się sektor prywatny i konkretne przewagi lokalizacyjne – mówi Joanna Sinkiewicz, dyrektorka ds. komercjalizacji w Grupie Accolade. Dla inwestorów ważne są także niższe koszty.

Blisko do Zachodu

Szczecin otrzymał najwyższe noty za dostępność infrastruktury drogowej i magazynowej, a także za atuty lokalizacyjne, jak bliskość granicy z Niemcami oraz port morski. Pod względem wskaźnika popytu i podaży na rynku magazynowym okazał się liderem zestawienia. Natomiast Lublin wyróżnia się w rankingu jako największy ośrodek akademicki, a dodatkowym atutem okazuje się ilość oddawanych mieszkań. – Miasto jest silnym centrum naukowym, które w połączeniu z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego i dużą aktywnością sektora prywatnego staje się naturalnym kierunkiem dla inwestycji w sektorze usług, magazynowania i lekkiego przemysłu – oceniają Lublin eksperci Accolade.