Z tego artykułu dowiesz się: Ile mieszkań społecznych powstaje w największych miastach w Polsce?

Czy rządowe wsparcie przekłada się na realne przyspieszenie inwestycji mieszkaniowych w samorządach?

Z jakimi problemami borykają się samorządy?

Jakie są plany i strategie mieszkaniowe największych polskich miast na najbliższe lata.

Dla obecnego rządu polityka mieszkaniowa jest jednym z kluczowych priorytetów. Władze chcą przełamać dominację drogiej oferty deweloperskiej, zwiększając dostęp do tańszych mieszkań w ramach szeroko pojętego budownictwa społecznego. W tym celu rosną nakłady z budżetu państwa na gospodarkę mieszkaniową – przede wszystkim poprzez instrumenty Banku Gospodarstwa Krajowego, a także środki z Krajowego Planu Odbudowy.

Sprawdzamy, jak te deklaracje przekładają się na praktykę w miastach i czy rzeczywiście można mówić o przyspieszeniu inwestycji samorządowych.

Efekty przyjdą, ale z opóźnieniem

Z zebranych przez „Życie Regionów” komentarzy samorządowców wynika, że zmiana w polityce rządowej jest widoczna. – Ostatnie dwa lata, w których zwiększyło się znaczenie rządowego wsparcia dla społecznego budownictwa czynszowego, stworzyły samorządom realną możliwość przyspieszenia przygotowania nowych inwestycji mieszkaniowych – deklarują władze Gdańska. – Jednocześnie należy podkreślić, że mimo poprawy dostępności źródeł finansowania, skala potrzeb mieszkaniowych pozostaje bardzo wysoka, a proces realizacji inwestycji nadal obciążony jest barierami kosztowymi, organizacyjnymi i proceduralnymi – dodają.

– W całej Wielkopolsce, nie tylko w Poznaniu, widać już pierwsze efekty zwiększonego wsparcia dla budownictwa społecznego – komentuje też poznański magistrat. – Trzeba jednak zauważyć, że efekty realizowanych programów pojawiają się z opóźnieniem – zaznacza.

– Ostatnie dwa lata przyniosły istotną zmianę jakościową w podejściu państwa do społecznego budownictwa czynszowego, na poziomie skali finansowania, stabilności instrumentów wsparcia, legislacji i uznania budownictwa społecznego za trwały element polityki państwa – podkreśla również opolski urząd miejski. – Ale efekty z różnych powodów są jeszcze wyraźnie opóźnione, szczególnie względem potrzeb mieszkaniowych – dodaje.

Ile mieszkań społecznych powstaje w miastach

Opinie samorządowców potwierdzają zwykle dane liczbowe, choć w poszczególnych miastach sytuacja wygląda bardzo różnie. Przykładowo, w Gdańsku w latach 2024-2025 oddano do użytkowania łącznie 148 mieszkań społecznych i komunalnych, podczas gdy w latach 2022-2023 było to łącznie 198 nowych. – O ile lata 2022-2023 były okresem intensyfikacji działań związanych z rozwojem budownictwa społecznego i komunalnego, to lata 2024-2025 to przede wszystkim etap przygotowania i uruchamiania kolejnych dużych inwestycji mieszkaniowych – wyjaśnia gdański magistrat.

W Krakowie kalendarz inwestycyjny ułożył się tak, że w ostatnich dwóch latach nie oddano żadnych nowych mieszkań komunalnych, choć wyremontowano 807 pustostanów. Odwrotnie w Poznaniu – w latach 2024-2025 oferta miejska to aż 697 mieszkań (zrealizowanych przez zakład komunalny oraz poznański TBS), podczas gdy wcześniejsze lata były okresem przygotowań.

Szczecin podaje, że w ostatnich dwóch latach w mieście powstało łącznie 247 mieszkań społecznych czynszowych, a w poprzedniej dwulatce – 203. W Toruniu oddano do użytkowania odpowiednio 542 oraz 420 lokali, biorąc pod uwagę lokale społeczne z partycypacją najemców, co wskazuje na wyraźną intensyfikację działań miasta.

W Opolu w latach 2024-2025 zasiedlono 159 nowych mieszkań (zrealizowanych w formule społecznego budownictwa czynszowego), w latach 2022-2023 w trybie najmu socjalnego miasto oddało do użytkowania 127 lokali.

Jakie problemy wskazują samorządowcy

Samorządy zgodnie wskazują, że mimo rosnącego finansowania, największym problemem pozostają koszty i ograniczenia infrastrukturalne. W Szczecinie barierą jest ograniczona dostępność kredytów w systemie SBC, co bezpośrednio wpływa na tempo inwestycji TBS. Władze Krakowa jako najpoważniejszą barierę wskazują niedobór gruntów pod zabudowę mieszkaniową oraz konieczność długotrwałych przygotowań inwestycyjnych.

W wielu miastach powtarza się również problem rosnących kosztów materiałów budowlanych i robocizny oraz długich procedur administracyjnych, które spowalniają inwestycje mimo dostępnych środków. Katowice dodają do tego listę problemów specyficznych dla swoich zasobów: wysokie koszty remontów kapitalnych budynków przedwojennych, które wymagają m.in. zmian sposobu ogrzewania, oraz zadłużenie najemców, które ogranicza środki na utrzymanie budynków. A Toruń wskazuje na obawy o stabilność finansowania po 2027 r. oraz rosnącą presję na zapewnienie lokali socjalnych wynikającą z orzeczeń sądowych.

Ambitne plany: setki nowych mieszkań w przygotowaniu

Jednocześnie w zasadzie wszyscy pytani przez nas samorządowcy deklarują rozwój budownictwa społecznego i mają w tym zakresie bardzo ambitne plany. – Mamy nową strategię na lata 2026-2030. Głównym jej założeniem jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego do 15,1 tys. oraz pozyskanie 613 lokali w formule Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych – deklaruje UM Krakowa. Strategia przewiduje szereg działań, od budowy mieszkań, poprzez zakup lokali, po remonty pustostanów.

W Lublinie trwa realizacja i przygotowanie kilku dużych inwestycji: 99 mieszkań przy ul. Wrońskiej, 121 przy ul. Królowej Bony oraz kolejne projekty TBS obejmujące ok. 70 lokali. Łącznie ponad 300 mieszkań w różnych fazach. Miasto rozwija też segment wynajmu instytucjonalnego – na jednym z projektów weryfikowanych jest 385 wniosków najemców. W Gdańsku planowane inwestycje obejmują 271 nowych mieszkań, z kolei Poznań kontynuuje duże projekty komunalne i TBS, które mają utrzymać wysokie tempo budowy mieszkań.

Warszawa chwali się, że w ramach wieloletniego programu w latach 2018-2025 przygotowano do najmu łącznie ok. 15,8 tys. lokali (w tym 1614 to nowe mieszkania, a 14 212 – to efekt remontów pustostanów i kompleksowej modernizacji budynków wyłączonych z eksploatacji). Obecnie Warszawa pracuje nad kolejnym wieloletnim programem, do 2032 r., który zakłada szybszy rozwój budownictwa społecznego.