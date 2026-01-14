Patrząc na ścianę wschodnią warto zwrócić uwagę, że stolica Podkarpacia płaci obecnie 551 zł/MWh netto. Obecna umowa dla Rzeszowa na dostawę energii wygasa jednak z końcem marca, dlatego jest szansa, że samorządowi uda się wynegocjować niższą stawkę. Choć tu doświadczenia nie są najlepsze, bo wbrew tendencji z innych miast, tu ceny rosną zamiast spadać. W 2024 r. miasto płaciło za prąd 491 zł za MWh.

W podobnej sytuacji do Rzeszowa jest Lublin, którego obecna umowa na dostawy energii wygasa z końcem czerwca. Do tego czasu miasto płaci za prąd 539 zł za MWh, a więc póki co cena rok do roku się nie zmieniła. Podobnie jest w Kielcach, gdzie ceny energii na potrzeby budynków wynoszą 511,9 zł, a dla oświetlenia 490,3 zł. Obecne umowy na dostawy energii dla Kielc wygasają na przełomie 2026 i 2027 r.

Mimo że ceny prądu są średnio wyższe na wchodzie niż na zachodzie kraju, to jednak nie tam MWh jest najdroższa. Pod tym względem „wyróżnia się” Kujawsko-Pomorskie. W Toruniu stawka dla budynków wynosi 529,9 zł/MWh, a na potrzeby oświetlenia ulicznego 489 zł/MWh. Najwyższe ceny spośród miast wojewódzkich notuje się zaś w Bydgoszczy. Tu za MWh w przypadku budynków cena przekracza 571 zł, a w przypadku oświetlenia 564,6 zł. To ceny najwyższe w kraju, ale i tak niższe niż rok wcześniej, gdy nad Brdą stawki były wyższe o 11-12 proc.

Cztery miasta zależne od rynku

Na ryzykowny, ale potencjalnie i najbardziej opłacalny scenariusz zakupu energii w 2026 roku zdecydowały się Łódź, Kraków, Olsztyn, Białystok. W przypadku Łodzi cena będzie wiele niższa, ale nie jest jeszcze znana, ponieważ miasto w 2026 r. będzie kupować energię w transzach. Pierwsze zlecenia na energię dla całego I kwartału były wykonywane w grudniu poprzedniego roku, a cena energii za I kwartał będzie oscylowała w okolicach 480 zł/MWh netto.

Trzy miasta nie podały nam ceny za MWh, ponieważ umowy powiązały z aktualnymi w danym okresie rozliczeniowym cenami energii na Towarowej Giełdzie Energii. I tak dla stolicy Małopolski umowa na dostawcę energii elektrycznej została zawarta w ramach Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej (KGZEE). Obowiązuje na okres dwuletni, tj. od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2027 r.