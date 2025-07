Które gminy otrzymają wsparcie na wodne inwestycje?

Wnioski o dofinansowanie mogły składać podmioty odpowiedzialne za realizację zadań związanych z zaopatrzeniem ludności w wodę, czyli jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Wśród przyszłych beneficjentów programu znalazły się: Dębica, Zgorzelec, Świebodzin, Puławy, Włocławek, Gmina Bytów, Gmina Łęczna, Oleśnica, Gmina Miechów, Rzeszów, Krapkowice, Wrocław, Aglomeracja Świecie, Lubań, Jelenia Góra, Związek Międzygminny „Bóbr” i Lwówek Śląski, Chełmno, Myślenice, Działdowo, Nowa Sól, Komorniki, Aglomeracja Gdynia, Sierakowice, Chodzież, Chełm, Suwałki, Nadolice Wielkie, Gmina Siechnice, Oświęcim, Świnoujście, Kartuzy, Gmina Wyszków, Zielona Góra.

– Dofinansowanie obejmie inwestycje, które zagwarantują mieszkańcom dostęp do odpowiedniej ilości i jakości wody do spożycia. To budowa i modernizacja infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in. działania związane z ograniczaniem strat wody, jej odzyskiem, ponownym użyciem, zarządzaniem oraz zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody – wyjaśnia NFOŚiGW.