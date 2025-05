Nie ma znaczenia, duże miasto czy wieś. Każdy niech idzie na wybory

- Naszym celem jest zachęcenie do pójścia do urn. Prezydent RP to ważna funkcja, również dla samorządów. W dwóch ostatnich latach prezydent Andrzej Duda zawetował dwie niebezpieczne dla samorządów ustawy: o regionalnych izbach obrachunkowych oraz dotyczącą zmian w oświacie - mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

W akcji „Głosujemy na 100%” oprócz Związku Miast Polskich biorą udział: Unia Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz Związek Powiatów Polskich.

Jak podkreśla Stanisław Jastrzębski, wójt gminy Długosiodło, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich, kampania opiera się na bliskim wszystkim przekonaniu, że razem możemy więcej. Dlatego stawia jasne wyzwanie: osiągnijmy 100% frekwencji! - Chcemy poruszyć Polki i Polaków. Poderwać ich do działania. Pokazać, że warto wyznaczać sobie ambitne cele - dodaje wójt Długosiodła.

Udział w głosowaniu wszystkim się opłaci

Zdaniem Marty Majewskiej, burmistrz Hrubieszowa samorządowcy niezależnie od tego, czy pełnią swoje funkcje w małych czy dużych miejscowościach - mają legitymację do tego, by zachęcać mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich.

- My Polacy lubimy wyzwania, lubimy pokonywać kolejne przeszkody i tak też będę to przedstawiała naszym mieszkańcom w Hrubieszowie. Jako miasto weźmiemy udział w akcji, bo każde wybory są ważne i każdy głos jest ważny - przekonywała Marta Majewska.