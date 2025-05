Wybory prezydenckie: Dopisz się do spisu lub weź zaświadczenie przed wyjazdem

W Warszawie powołano 851 obwodowych komisji wyborczych, w tym cztery nowe. Siedziby obwodowych komisji co do zasady, mieszczą się w tych samych lokalizacjach co podczas ostatnich wyborach. - W kilku przypadkach, na wniosek mieszkańców, zostały dokonane zmiany siedzib OKW. Przeniesione zostały do innych budynków zapewniających lepszy komfort głosowania i pracę komisji - przekazał stołeczny ratusz.

Zmieniają miejsce głosowania. Szczyt przed samymi wyborami

W Poznaniu jest 259 obwodowych komisji wyborczych, w tym 227 stałych oraz 32 utworzone w obwodach odrębnych jak szpitale, DPS, hospicja, domy studenckie. - W naszym mieście nie nastąpiły zmiany siedzib OKW w stosunku do wyborów powszechnych z 2024 roku - zapewnia Wojciech Kasprzak, dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Poznania.

- Liczba członków komisji to 2487 osób. Wszystkie komisje zostały powołane w maksymalnym możliwym składzie przewidzianym przepisami Kodeksu Wyborczego - mówi dyr. Kasprzak. W Poznaniu komisje liczą od pięciu członków w obwodach odrębnych, do nawet 13 osób w obwodach stałych - zależnie od liczby mieszkańców danego obwodu.

We Wrocławiu od 4 do 24 kwietnia w sumie aż 5892 wyborców zmieniło miejsce głosowania. A 1307 osób wystąpiło z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, wobec tego wydano 2614 zaświadczeń na pierwsze oraz ponowne głosowanie. - Zainteresowanie dopisaniem się do spisu wyborców oceniamy na poziomie średnim - mówi Mikołaj Czerwiński.

W Warszawie wydano już ponad 11 tys. zaświadczeń o prawie do głosowania. - Przewidujemy, że zainteresowanie zacznie gwałtownie rosnąć po długim weekendzie - twierdzi stołeczny ratusz.