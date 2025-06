Nie trzeba jechać daleko. Miejskie kąpieliska polecają się na wypoczynek

Na początku czerwca otwarte zostały letnie pływalnie w warszawskich ośrodkach Inflancka i Moczydło. Na tym pierwszym mieszkańcy mogą skorzystać z basenu, brodzików, pływalni. Jest też plac zabaw czy boiska do siatkówki. Bilety kosztują od 24 do 40 zł, a rodzinny - 80 zł. A na Moczydle do dyspozycji odwiedzających są baseny sportowe i rekreacyjny. Za wejściówkę trzeba zapłacić od 25 do 50 zł.

Działa też letnia pływalnia w Parku Szczęśliwickim. Tam można skorzystać z basenu sportowego, basenu rekreacyjnego oraz zjeżdżalni. Dla dzieci jest brodzik. Wejściówki kosztują od 10 do 30 zł, dla rodzin od 57 do 78 zł.

Kąpieliska otwarte w weekendy, w Krakowie limity wejść

Letnie baseny uruchomiono także w innych miastach. Łódzki Aquapark Fala, swoje baseny zewnętrzne otworzył już w maju. Jest tam pływalnia o długości 25 metrów i głębokości 130 cm. W zależności od pogody – strefa zewnętrzna jest uruchamiana codziennie lub w weekendy.

Od czerwca otwarte są kąpieliska miejskie we Wrocławiu: Morskie Oko i Park Glinianki. W tym roku miejskie kąpieliska oferują odwiedzającym nowe atrakcje, czeka na nich nowy piasek i co najważniejsze – ubiegłoroczne ceny, które nie uległy zmianie. To popularne miejska na letniej mapie miasta - kąpielisko Morskie Oko rok temu odwiedziło aż 50 tysięcy osób.