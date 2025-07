Rusza nabór wniosków na odbudowę wodociągów, kanalizacji i budynków użyteczności publicznej dla gmin z czterech województw, które ucierpiały w czasie ubiegłorocznej powodzi. Ich łączny budżet to blisko 1,3 mld zł.

Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Programy są skierowane do beneficjentów z województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Dotacje mogą trafić m.in. do samorządów, spółek wodno-kanalizacyjnych, szkół i szpitali.

Trzy nabory dla gmin, które ucierpiały w efekcie powodzi

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyjaśnia „Rzeczpospolitej”, z jakich środków samorządy będą mogły korzystać. Najwięcej, bo 500 mln zł będzie przeznaczone na odbudowę infrastruktury do zaopatrzenia w wodę do spożycia. Nieco mniej, bo 400 mln zł będzie do dyspozycji na odbudowę infrastruktury wodno-ściekowej (docelowo może być 500 mln zł).

Stosunkowo najmniej środków będzie do dyspozycji na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE. Na ten cel przewidziano 295 mln zł. Pieniądze, o które można się ubiegać, mogą zostać przeznaczone m.in. na osuszanie budynków, ocieplenie obiektu, wykorzystanie technologii odzysku ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, instalację nowych niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej na potrzeby własne, w tym także magazynów energii i pomp ciepła.