MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Dolny Śląsk od lat wspiera przedsiębiorców z regionu w ekspansji zagranicznej. W tym celu został stworzony projekt Going Global. Trwa jego druga odsłona – Going Global 4.0, która potrwa do grudnia. Całkowita wartość tej edycji programu wynosi 21,5 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 15 mln zł.

– To już druga edycja naszego programu Going Global. Do tej pory w ramach Going Global 4.0 w misjach gospodarczych wzięło udział ponad 50 przedsiębiorców, którzy deklarują, że zawarli ponad 60 umów wycenianych na 7 mln zł. W tym roku przed nami jeszcze kilkanaście misji, trzymam kciuki za naszych przedsiębiorców i wierzę, że wyniosą z nich jak najwięcej korzyści – mówi Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

Going Global 4.0 zakłada organizację 28 zagranicznych misji gospodarczych dla ok. 300 przedsiębiorców. Targi branżowe stanowią cenne źródło inspiracji, pozwalając śledzić najnowsze trendy i innowacje w danym sektorze. Tylko w ostatnich tygodniach dolnośląski biznes gościł na kilku wydarzeniach w różnych częściach świata.

Kierunek: Azja

W połowie lutego Dolny Śląsk po raz pierwszy zaprezentował się na targach Beauty Asia Singapore. Wśród wystawców 27. edycji wydarzenia były firmy m.in. z Korei, Wietnamu, Malezji, Japonii, Singapuru, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Tajlandii czy Hongkongu. Dolnośląskie firmy pojechały tam z takimi produktami jak m.in. kosmetyki do pielęgnacji skóry, suplementy diety, neurokosmetyki, kosmetyki produkowane na bazie wody z lodowca, detergenty do prania i prasowania, olejki do aromaterapii, świece zapachowe czy produkty higieniczne.

Beauty Asia Singapore: klucz do rynku beauty tego miasta-państwa Foto: mat. pras.

– Dolny Śląsk ma znakomitych producentów, którzy mają ogromny potencjał do tego, aby podbijać międzynarodowe rynki kosmetyczne. Obecność na targach w Singapurze to możliwość promocji zarówno dla dolnośląskich firm, jak i dla całego naszego regionu. Przedsiębiorcy mogą tutaj nie tylko zaprezentować swoją działalność, ale także nawiązać cenne kontakty biznesowe, znaleźć nowe rynki zbytu czy uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych – mówi Natalia Gołąb, członkini zarządu województwa dolnośląskiego.

Na targach BeautyAsia przedsiębiorcy z całego świata mogą poznać najnowsze trendy z branży kosmetycznej. Rynek ten w Singapurze jest bardzo wymagający. Jednocześnie nie jest jeszcze nasycony, popyt na nowe produkty cały czas rośnie, co sprawia, że miasto-państwo jest doskonałym celem ekspansji dla ambitnych marek.

Również w Azji na początku marca firmy z regionu promowały swoje produkty i usługi na Medical Japan Osaka. To jedne z największych targów branżowych w tej części świata. Umożliwiają kontakty biznesowe nie tylko z firmami japońskimi, ale również z partnerami z Korei Płd. i Tajwanu. Targi skupiają się na nowoczesnych rozwiązaniach w medycynie, w tym wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz na opiece nad osobami starszymi i przeciwdziałaniu zakażeniom. Wydarzenie było szansą na zapoznanie się z najnowszymi technologiami i trendami, które mogą mieć istotne znaczenie dla rozwoju innowacji na Dolnym Śląsku.

– Nasi przedsiębiorcy mają okazję, żeby wejść na rynek azjatycki, który wymaga bezpośrednich kontaktów. My im to zapewniamy, jednocześnie promując cały region. To owocuje kolejnymi kontraktami dla dolnośląskich firm. Dlatego cieszy mnie fakt, że nasze firmy tak chętnie chcą być obecne na wydarzeniach targowych na całym świecie – zwraca uwagę Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.

– Japończycy są otwarci na produkty z Europy, a Polska ma im wiele do zaoferowania. Jeszcze kilka lat temu jako kraj mieliśmy sporo do nadrobienia, ale z czasem staliśmy się dobrym partnerem. Widać również potencjał w branży medycznej – powiedziała Marta Szczygieł z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Tokio.

Internationale Zuliefermesse Lipsk 2025: liczy się przemysł Foto: mat. pras.

Przemysł i technologie

Z kolei w połowie marca dolnośląscy przedsiębiorcy wzięli udział w Internationale Zuliefermesse Lipsk 2025 – najważniejszych w tej części świata międzynarodowych targach dla branży budowy maszyn, urządzeń i narzędzi, sektora automotive oraz innych gałęzi przemysłu.

Targi Zuliefermesse Lipsk należą do wiodących imprez wystawienniczych dla europejskiego przemysłu poddostawczego. Wśród tematów przewodnich tegorocznej edycji znalazły się m.in. cyfryzacja procesów produkcyjnych, inteligentne materiały, elektromobilność oraz zrównoważone łańcuchy dostaw. Wystawcy z całego świata zaprezentowali najnowsze rozwiązania, a odwiedzający mieli okazję uczestniczyć w licznych panelach dyskusyjnych, warsztatach oraz prezentacjach innowacyjnych produktów.

Równolegle w tych samych przestrzeniach zorganizowano INTEC 2025 – Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji, co dało możliwość wymiany doświadczeń i spotkań przedstawicielom pokrewnych branż.

Tech Show London: królestwo nowych technologii Foto: mat. pras.

Dolnośląskie firmy zawitały w tym roku również na Tech Show London. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń technologicznych dla biznesu w Wielkiej Brytanii, gromadzące ekspertów z zakresu sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, DevOps i nowoczesnych technologii.

– To doskonała okazja, by zaznaczyć swoją obecność na europejskich rynkach, zaprezentować swój potencjał i nawiązać współpracę z nowymi partnerami. Obecność w Londynie daje także możliwość sprawdzenia swojej konkurencyjności w Europie – powiedziała Monika Włodarczyk, radna województwa dolnośląskiego – Dolny Śląsk ma olbrzymie ambicje, by stać się hubem technologicznym dla inwestorów. Dlatego jeśli mówimy dziś o sztucznej inteligencji, transferze danych czy automatyzacji procesów technologicznych, to dolnośląskie firmy prezentujące się w Londynie mają taką ofertę – dodała.

Przedsiębiorstwa z Dolnego Śląska oferują rozwiązania, które odpowiadają na współczesne potrzeby technologiczne. Firma Soft Power zaprezentowała na targach swoją platformę edukacyjną – Ligę Niezwykłych Pomysłów, umożliwiającą naukę programowania, a wkrótce także sztucznej inteligencji i analityki danych. A Nadaje Broadcasting pokazała możliwości w zakresie streamingu, umożliwiające transmitowanie wydarzeń na szeroką skalę i docieranie do odbiorców na całym świecie.

Londyński Tech Show jest połączeniem pięciu wydarzeń: Cloud Expo Europe, Cloud & Cyber Security Expo, Big Data & AI World, Data Centre World oraz DevOps Live, oferując kompleksową prezentację najnowszych innowacji w branży.

– Polskie technologie są znane i cenione w Wielkiej Brytanii. Cenione są za jakość, cenę i specjalizację. W ubiegłym roku wartość eksportu polskich usług technologicznych sięgnęła 300 mln funtów. Jesteśmy tu po to, by ten wynik był jeszcze lepszy poprzez promocję polskich rozwiązań technologicznych – powiedział Rafał Owczarek, kierownik biura handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Wielkiej Brytanii.

Liderzy biznesu

Ale to nie wszystko, co region oferuje przedsiębiorcom. Ruszył już także cykl spotkań w ramach nowego samorządowego projektu „Dolnośląscy liderzy biznesu”.

Jest on skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska, którzy chcą rozwijać firmy, korzystać z dostępnych form wsparcia oraz nawiązywać cenne kontakty biznesowe. Wydarzenia nie tylko integrują lokalne środowisko biznesowe, ale także dostarczają konkretną wiedzę i narzędzia do rozwoju. Dzięki zaangażowaniu liderów i ekspertów uczestnicy zyskują unikalną szansę na dostęp do najnowszych informacji o możliwościach wsparcia. Udział jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej rejestracji, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.

Spotkania miały już miejsce we Wrocławiu i Wałbrzychu. Najbliższe ze względu na duże zainteresowanie odbędzie się ponownie w stolicy regionu 7 kwietnia, a kolejne m.in. w Jeleniej Górze (10 kwietnia), Legnicy (27 maja) i Strzelinie (10 czerwca). Szczegółowe informacje oraz kalendarz spotkań dostępne są na stronie: liderzybiznesu.dolnyslask.pl

—oprac. Jeremi Jędrzejkowski

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO