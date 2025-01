Niemal połowa Polaków ma dług, średnio na 52 tys. zł

– Co prawda przy wyższych dochodach przymus ekonomiczny do pożyczania jest mniejszy, ale po prostu mamy wyższą zdolność kredytową i „stać nas” nas na więcej – wyjaśnia Turek. To szczególnie istotne przy kredytach mieszkaniowych, które są i najwyższej wartości i banki przykładają najwięcej wagi do poziomu dochodów gospodarstwa domowego. Notabene same regionalne różnice cen nieruchomości również mogą mieć spory wpływ na wysokość zadłużenia Polaków.

Na mapie ukredytowienia Polaków BIK obserwuje również ciekawe tendencje, jeśli chodzi o moralność płatniczą. Najlepiej swoje kredyty spłacają mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, najgorzej zaś północno-zachodniej części kraju. Ze wszystkich województw najrzetelniejsi są mieszkańcy podkarpackiego – tylko 5 proc. kredytobiorców ma opóźnienia powyżej 90 dni, a najmniej rzetelni są mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego (8,6 proc.) oraz warmińsko-mazurskiego (8,2 proc.).