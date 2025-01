Jaki rok czeka samorządy? Liczne wyzwania na horyzoncie

W 2025 sprawą, która będzie budzić kontrowersje, jest regulacja prowadzenia przez samorządy własnych mediów

Możliwe jednak, że większe modyfikacje ustroju samorządów będą możliwe dopiero po kampanii prezydenckiej i po potencjalnym zwycięstwie prezydenta Trzaskowskiego.

Czytaj więcej Okiem samorządowca Prezydent Sosnowca: Należy znieść dwukadencyjność samorządów To mieszkańcy mają decydować, o tym, kto rządzi ich małą ojczyzną, a nie politycy. Według mnie wprowadzenie dwukadencyjności to łamanie zasad demokracji, ale też konstytucji – mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W ubiegłym roku wrócił też pomysł cofnięcia wprowadzonej przez PiS dwukadencyjności we władzach samorządowych. Szereg postulatów ustrojowych, w tym wspomniane zniesienie dwukadencyjności, przedstawił w ubiegłym roku Związek Miast Polskich. Ale tak jak wszystkie wspomniane wcześniej poważniejsze zmiany i ta być może będzie musiała poczekać do wyborów prezydenckich. Do tej pory PO była bardzo sceptycznie nastawiona do zniesienia dwukadencyjności, pomysł w ubiegłym roku poparli wprost liderzy PSL.

Co do zmian dotykających samorządy, to w 2025 sprawą, która będzie budzić kontrowersje, jest regulacja prowadzenia przez samorządy własnych mediów. Rząd planuje zakazanie takiej możliwości w ramach wprowadzenia European Media Freedom Act (EMFA) w Polsce, co ma się odbyć przy okazji zaprezentowania nowej ustawy medialnej. Taki kierunek w ubiegłym roku sygnalizowało Ministerstwo Kultury. Ale nowa ustawa medialna najpewniej też będzie musiała poczekać aż do wyborów prezydenckich i potencjalnej zmiany władzy w Pałacu Prezydenckim.

Gdy rozmawia się z samorządowcami, większość naszych rozmówców zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt 2025 roku – czyli inwestycje z unijnych środków, w tym z KPO. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała już, że w 2025 roku wartość inwestycji przekroczy 90 mld złotych. I to samorządy będą jednym z ich beneficjentów – co nie będzie bez wpływu na lokalną politykę.