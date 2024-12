Dolny Śląsk z rekordowym budżetem

MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Dolny Śląsk czeka kolejny impuls rozwojowy, bowiem regionalny budżet, zaplanowany na 2025 rok, po raz pierwszy w historii samorządu przekroczy 4 mld zł. Dla Dolnoślązaków oznacza to wiele nowych inwestycji i dalszy dynamiczny rozwój całego regionu.

Najwięcej pieniędzy samorząd województwa przeznaczy na transport, ochronę zdrowia, rolnictwo i ochronę środowiska, a także kulturę, edukację i integrację społeczną.

– Nie zwalniamy tempa. Na przyszły rok zaplanowaliśmy największe w historii wydatki na inwestycje. Pozwoli to utrzymać doskonałą kondycję gospodarczą Dolnego Śląska, a jednocześnie pamiętajmy o tym, że wszystkie projekty są realizowane z myślą o mieszkańcach regionu. Budowa nowoczesnego szpitala onkologicznego, wyremontowane drogi i szybkie pociągi to oczekiwane i niezwykle potrzebne inwestycje – wyjaśnia Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

2,1 mld zł na inwestycje

Samorząd województwa będzie miał w 2025 r. do dyspozycji ponad 4,1 mld zł. Składają się na to m.in. wyższe o przeszło 0,5 mld zł dochody budżetowe i zwiększona o ponad 217 mln zł w stosunku do ub.r. dotacja na realizację zadań krajowych i tych finansowanych ze źródeł zagranicznych. W strukturze budżetu wyróżnia się również fakt, że kwota zarezerwowana na tzw. wydatki majątkowe – czyli inwestycje – przekracza 2,1 mld zł. To więcej, niż przeznaczano na ten cel łącznie w ostatnich trzech latach.