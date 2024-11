Zielona transformacja samorządów ze wsparciem PKO Banku Polskiego

Warto tu wspomnieć, że obligacje komunalne, choć uważane za bezpieczne papiery wartościowe, dla inwestorów detalicznych są zazwyczaj niedostępne. A mogłyby one dla wielu obywateli stanowić atrakcyjną alternatywę inwestycyjną, szczególnie ze względu na ich niski poziom ryzyka. Włączenie inwestorów indywidualnych mogłoby też wspierać lokalny patriotyzm ekonomiczny, gdyż mieszkańcy zyskaliby możliwość wsparcia finansowego rozwoju swoich miast i gmin.

Współpraca na rzecz rozwoju transportu publicznego

Jednym z najbardziej znaczących przykładów współpracy PKO Banku Polskiego z samorządami są transakcje wspierające rozwój transportu publicznego. W sierpniu tego roku PKO Bank Polski sfinalizował umowę kredytową z Kolejami Dolnośląskimi na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych Elf II, wyprodukowanych przez Pesę Bydgoszcz. Dzięki tej inwestycji park taborowy Kolei Dolnośląskich powiększy się o dziesięć nowoczesnych pojazdów, które będą kursować na liniach zelektryfikowanych, zwiększając komfort podróży i wzmacniając połączenia w regionie, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców. PKO Bank Polski odgrywa również ważną rolę w finansowaniu Kolei Mazowieckich. We wrześniu tego roku bank, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), udzielił finansowania konsorcjalnego na zakup 75 nowych, pięcioczłonowych pojazdów elektrycznych typu FLIRT. Będą one obsługiwać linie w województwie mazowieckim. Dla mieszkańców Mazowsza oznacza to możliwość korzystania z nowoczesnych i ekologicznych środków transportu. To jest istotny wkład w rozwój regionalnej infrastruktury kolejowej.

Transakcje te pokazują, jak bank może wspierać samorządy w realizacji ich długoterminowych celów inwestycyjnych i zrównoważonego rozwoju. Ponad 2,4 mld zł finansowania udzielonego na inwestycje w samorządowy transport kolejowy potwierdza wiodącą pozycję PKO Banku Polskiego na rynku pod względem finansowania projektów infrastrukturalnych.

„Numer 1 i kropka”, czyli nowa strategia PKO Banku Polskiego

Rynek wciąż się zmienia, a oczekiwania klientów rosną – biorąc pod uwagę te podstawowe czynniki, PKO Bank Polski pod hasłem „Numer 1 i kropka” zaprezentował nową i ambitną strategię na lata 2025–2027. Celem nadrzędnym jest umocnienie pozycji banku jako lidera sektora finansowego w Polsce, również w obszarze współpracy z klientami sektora publicznego. Stawiając na wzrost i rozwój, bank wykorzystuje swoje atuty największej i najsilniejszej grupy finansowej w kraju.

Strategia opiera się na siedmiu filarach, które mają wspierać bank w zaspokajaniu potrzeb klientów, umacnianiu pozycji rynkowej i przyspieszeniu transformacji technologicznej. Zmodyfikowany model biznesowy dostosowuje się do aktualnych trendów geopolitycznych, społecznych i technologicznych. Bank chce być numerem jeden w kategorii instytucji finansowych dla klientów – w tym dla sektora samorządowego, pracowników, akcjonariuszy i dla Polski.

Ważnym aspektem strategii PKO Banku Polskiego jest wsparcie transformacji energetycznej Polski. W ramach sektora bank planuje pokryć ponad 20 procent zapotrzebowania na finansowanie inwestycji związanych z zieloną energią.