Dolny Śląsk jest regionem unikatowym nie tylko ze względu na wspaniałe walory przyrodnicze. Śladem bogatej historii regionu jest także największa liczba zamków i pałaców w Polsce. Jest ich tutaj niemal 100. To prawie jedna czwarta tego typu obiektów w całym kraju. Wiele z nich zostało włączonych do Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców.

Piękno i historia

– Dolny Śląsk jest regionem pełnym piękna i historii. Nasze zamki i pałace, świadectwa bogatej przeszłości, stoją dumnie od stuleci, a kultura regionu – pełna ważnych wydarzeń historycznych i tradycji – ciągle się rozwija. Zapraszam każdego do odkrywania tego niezwykłego miejsca na nowo. W ten sposób pielęgnujemy pamięć o naszej historii, a jednocześnie wspieramy miejsca, które ucierpiały podczas powodzi – mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

Są tu zarówno tajemnicze zamki zlokalizowane przy górskich szlakach, jak również starannie odrestaurowane pałace. Niejednokrotnie są to perły architektury słynne zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Jest tu m.in. Książ – trzeci co do wielkości zamek w Polsce, słynący z tajemniczych przejść zamek Czocha czy ruiny zamku Wleń, które pamiętają najazd Mongołów. Jest także Kliczków, który nawiązuje swoją formą do słynnych zamków francuskich oraz Topacz, łączący klimat zamku z nowoczesnym luksusem, który zadowoli najbardziej wymagających gości.

– Co czwarty polski zabytek z grona tych obiektów znajduje się na Dolnym Śląsku. Te miejsca każdego roku przyciągają rzesze turystów, a pamiętajmy, że turystyka jest jedną ze szczególnie ważnych dla naszego regionu gałęzi gospodarki. W naszej obecnej, trudnej sytuacji popowodziowej, ważne jest, abyśmy dodatkowo zachęcali turystów do odwiedzania naszych atrakcji – podkreśla Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Reprezentacyjny Pałac Albertich w Wałbrzychu został zbudowany w latach 1801–1803 mat. pras.

50 zamków i pałaców w obiektywie

Aby przybliżyć wszystkim walory i piękno dolnośląskich zamków i pałaców – i zachęcić do ich odwiedzenia – przygotowana została najnowsza propozycja skierowana zarówno do mieszkańców regionu, jak i gości z kraju i zagranicy. Jest to album-przewodnik „Dolny Śląsk po królewsku – 50 najpiękniejszych zamków i pałaców”, który jest swego rodzaju zaproszeniem do odkrywania uroków regionu.

W obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą odbudowa turystyki po niedawnej klęsce powodzi, publikacja autorstwa Mikołaja Gospodarka wpisuje się w akcje promujące region i stanowi kolejny element kampanii „Wspieraj Dolny Śląsk”, mającej na celu zachęcenie do odwiedzania regionu.

– Oddaję w państwa ręce książkę, której napisanie sprawiło mi wiele radości. Cieszę się, że mogłem odwiedzić te wszystkie miejsca i na własne oczy podziwiać ich piękno. Dzielę się tym, co uznałem za najciekawsze i najważniejsze – mówi Mikołaj Gospodarek.

– Lista 50 obiektów nie oznacza wcale, że są to wszystkie zamki i pałace na terenie województwa dolnośląskiego. Jest to autorska selekcja, której celem było przekrojowe pokazanie ogromnego skarbu, jaki posiada Dolny Śląsk. Głęboko wierzę w to, że dzięki promocji tych obiektów wielu turystów wyruszy na odkrywanie innych miejsc w regionie. To, co oddajemy w państwa ręce, to „zaczyn”. Oby ta książka stała się przyczynkiem do zwiększenia ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku – zachęca autor publikacji.

W przewodniku magia Dolnego Śląska została ukazana w 50 wyjątkowych lokalizacjach, uwiecznionych na malowniczych zdjęciach. To podróż po zamkach i pałacach regionu, a także w głąb jego historii i architektury.

Wśród obiektów ujętych w przewodniku znalazł się m.in. imponujący Zamek Bolków, którego surowe mury pamiętają czasy średniowiecza, wciąż przyciągając turystów. To tu odbywają się klimatyczne imprezy i turnieje rycerskie, oddające ducha minionych epok.

Malowniczo położony na wygasłym wulkanie Zamek Grodziec, kolejna perła w przewodniku, to miejsce, które swoim majestatem zachwyca każdego odwiedzającego. Zamek oferuje bogaty program wydarzeń, od historycznych rekonstrukcji po festiwale.

W przewodniku nie zabrakło także opisów pałaców, takich jak Gruszów, który odrestaurowano z pietyzmem, aby dziś mógł służyć jako hotel oraz miejsce inspirujących spotkań i warsztatów artystycznych.

Publikacja w formie książkowej dostępna będzie w punktach informacji Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, a także w trakcie wydarzeń wspieranych przez samorząd województwa dolnośląskiego oraz w dolnośląskich zamkach i pałacach. Jeszcze w tym miesiącu pojawi się również w formacie cyfrowym jako PDF oraz jako audiobook.

Wymarzone miejsce dla projektów filmowych i TV

Równocześnie z niedawną premierą albumu-przewodnika odbyła się także premiera specjalnie przygotowanego spotu promującego Dolny Śląsk, stworzonego na zlecenie Dolnośląskiego Centrum Filmowego. Ukazuje on różnorodne i niezwykle malownicze plenery regionu – zamki, pałace i krajobrazy. Zachęca do jego odkrywania nie tylko oczami turysty, ale także twórców filmowych, dla których unikalna architektura, zabytki i krajobrazy stanowią wymarzone tło dla projektów filmowych i telewizyjnych.

– Dolny Śląsk to prawdziwy magnes dla filmowców – oferuje jedne z najpiękniejszych i różnorodnych miejsc na mapie Polski. Spot, który przygotowaliśmy, to wyraz naszej dumy z regionu: wyjątkowa architektura idzie tu w parze z naturalnym bogactwem krajobrazów – mówi Magdalena Klich-Kozłowska, dyrektorka Dolnośląskiego Centrum Filmowego, które jest odpowiedzialne za promocję filmowego potencjału regionu. – Nasz region jest w stanie „zagrać” nadmorskie krainy, europejskie stolice i klimatyczne prowincje. Spot, który przygotowaliśmy, ukazuje tę różnorodność i ma za zadanie inspirować filmowców do odważnych wizji i realizacji w naszym regionie – podkreśla Magdalena Klich-Kozłowska.

Hasło kampanii – „Dolny Śląsk: inny w każdym ujęciu” – podkreśla niezwykły potencjał regionu, który oferuje zróżnicowane plenery, od historycznych zamków i pałaców po niepowtarzalne krajobrazy, mogące przenieść widza w dowolny zakątek świata i dowolny czas.

Dolny Śląsk to gotowa sceneria, która z powodzeniem może pomóc odtworzyć każdą epokę i klimat, od przeszłości, przez teraźniejszość, po futurystyczne wizje przyszłości.

—oprac. Jeremi Jędrzejkowski

