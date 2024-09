Boris zmierza do Polski. Samorządy w gotowości przed możliwymi powodziami

Czytaj więcej Jakość życia Jak przeżyć w ekstremalnych warunkach. Jest podręcznik dla miast Ulewne deszcze mogą zakłócić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, w razie fali upałów należy zadbać o szpitale czy żłobki. „Podręcznik adaptacji dla miast” podpowiada, jak się przygotować do sytuacji ekstremalnych.

Największych opadów w naszym kraju należy się spodziewać w rejonie wschodnich Sudetów, a więc w dorzeczu Górnej Odry, jej źródle i lewobrzeżnym dopływie na terenie Czech oraz w zlewni Nysy Kłodzkiej.

- U nas we Wrocławiu co prawda pada, ale to nie jest ekstremalnie wielki deszcz. Momentami nawet ustaje - opowiada pani Elżbieta, mieszkanka stolicy Dolnego Śląska.

Jednak prezydent tego miasta Jacek Sutryk przestrzega, że zgodnie z zapowiedziami IMiGW, że piątek będzie mijać w tym mieście z okresowym deszczem silnym i nawalnym, a we wschodniej części województwa spadnie ok. 100 l/mkw. na dobę, miejscami nawet 150 l/mkw. Padać będzie też w sobotę. Na nizinach 35-50 l/mkw., a na przedgórzu do 70 l/mkw. W niedzielę opady będą jeszcze większe. Na nizinach 40-60 l/mkw., a w górach 80-100 l/mkw. - Apelujemy żeby zrezygnować z wyjazdów w tereny górskie - podaje prezydent Wrocławia.

Służby gotowe na walkę z efektami nawałnic. Mieszkańcy też muszą się przygotować

Przy tak silnych opadach możliwe są powodzie. Całe województwo się do tego szykuje. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opróżnił wszystkie zbiorniki retencyjne. Urządzenia opustowe są drożne. Na Odrze zamknięty dla żeglugi jest Kanał Miejski.

- W związku z informacjami o nadchodzącym podwyższonym stanie wody w Odrze i zwiększeniem przepływu, Wrocław zdjął obie bojki monitorujące jakość wody w Odrze. Bojki wrócą na rzekę po ustabilizowaniu sytuacji - przekazał prezydent Sutryk.