Rząd proponuje: oszczędni za wodę zapłacą mniej. „Czekamy na projekt ustawy”

Teraz rząd ma pomysł na wprowadzenie nowego systemu opłat za wodę. Pierwszy metr sześcienny ma kosztować symboliczną złotówkę, dwa następne mają być wciąż stosunkowo tanie, natomiast za czwarty i każdy kolejny metr sześcienny konsumenci będą musieli zapłacić więcej.

- W tym tygodniu jestem umówiony z samorządowcami i z branżą przedsiębiorstw, które się tym zajmują. Mam nadzieję, że w sierpniu uda się nam zakończyć sprawy uzgodnień międzyresortowych, a także z branżą i samorządami. Jestem głęboko przekonany, że po wakacjach byłaby szansa, aby projekt został przyjęty przez rząd. Mogłoby to nastąpić we wrześniu lub październiku. A późną jesienią powinien trafić do Sejmu - podkreślił Przemysław Koperski w Polskim Radiu 24.

Wody mamy mało, a zużycie rośnie

Minister dodał, że mamy jeden z najniższych zasobów wody pitnej w Europie w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jesteśmy absolutnie na samym końcu listy. - Mamy tej wody kilkakrotnie mniej niż choćby Chorwacja. Musimy ją po prostu oszczędzać. Podchodzić do tego w sposób odpowiedzialny – powiedział minister Koperski.

Podkreślił, że rząd zamierza również „chronić" zużycie do trzech metrów na osobę. - Jeżeli ktoś zużywa powyżej trzech metrów sześciennych na osobę, musi być przygotowany na wyższe rachunki, bo cały system musi się bilansować. Ci, którzy do wykorzystania wspólnych zasobów wodnych nie podchodzą w sposób oszczędny, będą musieli zapłacić więcej – stwierdził wiceminister infrastruktury.

Dane GUS pokazuje, że Polacy zużywają coraz więcej wody. Tak wynika z raportu „Infrastruktura komunalna – wodociągowa i kanalizacyjna w 2023 roku”. Przeciętne zużycie wody na osobę w ub. roku wzrosło o 400 litrów. Na mieszkańca przypadło 34 400 litrów wody rocznie, co złożyło się na łączne zużycie wody przez gospodarstwa w wysokości 1 296,4 hektometrów sześciennych (niemal 1,3 mld m sześciennych, czyli ponad dwukrotnie więcej niż objętość jeziora Śniardwy).