Lepsze zabezpieczenia przeciwpowodziowe Opolszczyzny. Rozbudowa polderu Żelazna

Negocjacje z Wodami Polskimi trwały kilka miesięcy, ale ostatecznie strony nie doszły do porozumienia i umowa została rozwiązana na początku października 2022 roku.

Inwentaryzacja wykazała, iż przebudowa została wykonana w ok. 30 proc. Ostatecznie pierwszy etap przebudowy polderu Żelazna ukończono w 2023 roku, kiedy za 130 mln złotych wybudowano lub zmodernizowano blisko 12 km wałów. Powierzchnia polderu zwiększyła się wówczas dwukrotnie - z 200 do 400 ha, a pojemność jeszcze więcej, bo z 1,7 mln metrów sześć. do 3,8 mln metrów sześć.

Dalsza rozbudowa polderu Żelazna jest konieczna

Teraz przyszedł czas na rozpoczęcie drugiego etapu rozbudowy. Obejmie on m.in. prace budowlane w obrębie wału polderowego wraz z obiektami z nim związanymi. Dokończona zostanie przebudowa istniejących wałów Odry i podwyższeniu ich korony na odcinku 4,13 km wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Uszczelnione zostaną także korpusy wałów przeciwpowodziowych.

Przemysław Koperski, wiceminister infrastruktury, przypomniał, że zbiornik Racibórz Dolny działa już pełną parą i jest w stanie przyjąć główną falę powodziową, ale pozostała część wody spływa dalej – na Opole. A te nadwyżki ma przejmować właśnie polder Żelazna i zapobiec zalaniu miasta oraz jego infrastruktury.

Przetarg na wykonawcę II etapu przebudowy zostanie ogłoszony jeszcze w tym tygodniu. Realizacja inwestycji ma się zakończyć w ciągu dwóch lat, a jej całkowity koszt przekroczy 200 mln zł.