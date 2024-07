- Pierwszy raz wprowadzony zostaje abonament, czyli niezależna od zużycia wody opłata, uwzględniająca koszty obsługi sprzedaży (odczyty, faktury). W poprzednich latach były one ujęte w ogólnej stawce, co narażało na większy wydatek odbiorców zużywających duże ilości wody. Wodociągi Białostockie doprecyzowały ten aspekt, wprowadzając dziewięć grup taryfowych przy zaopatrzeniu w wodę i pięć grup w zakresie odbioru ścieków – mówi Krzysztof Kita.

Drożej jest też we Wrocławiu. Jeszcze niedawno cena za metr sześcienny wody i ścieków wynosiła tam 11,80 zł brutto. A teraz to już 14,10 zł brutto. Ta cena będzie obowiązywać do lipca 2025, bo potem znowu pójdzie w górę.

Nowa taryfa na wodę i ścieki obowiązuje także w Warszawie i w pobliskich gminach: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków. Od 12 lipca mieszkańcy płacą za wodę 5,43 zł za metr sześcienny i 8,29 zł za metr sześcienny ścieków – łącznie 13,72 zł.

W Warszawie kolejna podwyżka będzie w przyszłym roku, gdy woda podrożeje do 5,9 zł, a ścieki – 9 zł, co da łącznie 14,9 zł. W trzecim roku obowiązywania taryfy stawki wzrosną do 6,35 zł za metr sześcienny wody i 9,68 za ścieki (łącznie 16,03 zł).

Obecne zmiany opłat mają zrekompensować przedsiębiorstwom wodociągowym suche lata, kiedy nie mogły one zmieniać taryf.