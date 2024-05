Ruszył sezon żeglarski na jeziorach. Nowe inwestycje czekają na żeglarzy

Na Mazurach 1 maja uroczyście otwarto most obrotowy w Giżycku. Imprezy związane z obchodami równoległych do majówki Dni Giżycka potrwają do soboty 4 maja.

Reklama

Na rozpoczynający się sezon mocno liczą właściciele mazurskich marin, hoteli i pensjonatów. Branża turystyczna, wyjątkowo mocno poobijana skutkami pandemii, wciąż nie odrobiła strat. Z kolei żeglarze skorzystają z realizowanych na szlakach wodnych inwestycji.

Czytaj więcej Społeczności lokalne Mazury inwestują w poprawę szklaków żeglugowych i liczą na udany sezon Mazury szykują się do nowego sezonu turystycznego. Przedsiębiorstwo Wody Polskie zakończyło właśnie remont jednego z najbardziej charakterystycznych dla regionu elementów szlaku żeglugowego – śluzy Guzianka I, która w ubiegłym sezonie była zamknięta dla żeglarzy.

Przedsiębiorstwo Wody Polskie, które postanowiło zainwestować w poprawę żeglowności mazurskich jezior i kanałów blisko 300 mln zł, zakończyło właśnie remont jednego z najbardziej charakterystycznych dla regionu elementów szlaku żeglugowego – śluzy Guzianka I. W ubiegłym sezonie była ona zamknięta dla żeglarzy. Otwarta ma być również śluza Karwik.

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich czeka na żeglarzy

W tym roku będzie można także korzystać z Kanału Łuczańskiego. To droga wodna głównego szlaku Pisz – Węgorzewo, łącząca jezioro Niegocin z jeziorem Kisajno. Mierzący nieco ponad 2 km Kanał Łuczański jest trzecim pod względem długości kanałem mazurskim, ustępuje w tym względzie jedynie Kanałowi Szymońskiemu i Jeglińskiemu. Zakończone w grudniu ub. roku prace kosztowały 69 mln zł.