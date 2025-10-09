Jesienią miasta przyciągają sztuką

Boznańska (1865–1940) była przede wszystkim znakomitą portrecistką. Ceniono ją już za życia. Uczestniczyła w międzynarodowych wystawach, zdobywała medale i wyróżnienia, m.in. Złoty Medal na wystawie w Monachium (1905), Francuską Legię Honorową (1912), Grand Prix na Wystawie Expo w Paryżu (1937). Trzy jej obrazy trafiły do Musée d'Orsay w Paryżu i są w nim obecnie eksponowane. Na Biennale w Wenecji w 1938 r. miała indywidualny pokaz.

Obie obecne wystawy świetnie przybliżają jej twórczość i biografię. Nie zapomnijmy zajrzeć też do galerii stałych, gdzie eksponowane są jej najgłośniejsze obrazy, m.in. „W oranżerii” w MNW, czy „Portret Paula Nauena” w MNK.

W oczach młodej generacji

Do Wrocławia warto się wybrać na najnowsze wydarzenie całorocznego projektu UK/Poland Season 2025, łączącego sztukę polską i brytyjską: wystawę „What Is It Like?” w Centrum Sztuki WRO (czynna od 2 października do 16 listopada). Uczestniczą w niej artyści, wykorzystujący AI i narzędzia cyfrowe, m.in. Katarzyna Krakowiak, która komputerowo generowany poemat Alison Knowles przeobraża w kompozycję dźwiękową; Anna Bunting-Branch, prezentująca w technologii VR panoramiczną animację „VR META”, Choy Ka Fai, ożywiający w trójwymiarowej przestrzeni japoński awangardowy taniec butō, stworzony w latach 60. XX wieku przez Tatsumiego Hijikatę. Wystawa „What Is It Like?” powstała we współpracy z londyńską galerią sztuki mediów arebyte, dzięki wsparciu British Council.

Katarzyna Olma „Lets talk girls”, 2020 – obraz z daru mBanku, prezentowany w Zielonej Bramie, oddziale MNG Foto: Materiały prasowe/MNG

W Zielonej Bramie, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku, od 11 października będzie z kolei można oglądać drugą odsłonę kolekcji najnowszej sztuki polskiej, którą podarował muzeum przed kilkoma miesiącami mBank. To sytuacja bez precedensu, że korporacyjna kolekcja współczesnej sztuki w całości została przekazana publicznemu muzeum. Dar liczy 160 prac stu artystów. Kolekcja mBanku powstała w latach 2020–2024 w ramach programu „m jak malarstwo”. W jej tworzeniu uczestniczyli eksperci sztuki.

Latem oglądaliśmy część tego zbioru na wystawie „Opowiem Wam o sobie/o nas”, w której dominującym wątkiem były motywy autobiograficzne. Obecny pokaz nosi tytuł „Opowiem Wam o półsnach” i przedstawia skalę wrażliwości młodego pokolenia, pokolenia, dojrzewającego w czasach niepewności i kryzysów. Na gdańskiej wystawie można zobaczyć prace zarówno tych, którzy zdobyli już rozgłos, jak np. Karolina Jabłońska czy Agata Kus, jak i dopiero wkraczających na scenę artystyczną.