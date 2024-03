Mazury inwestują w poprawę szklaków żeglugowych i liczą na udany sezon

To nie tylko ważna część infrastruktury wodnej na Mazurach, ale również atrakcja turystyczna i zabytek hydrotechniki. Łącząca jeziora Bełdany i Guzianka Mała została wybudowana w 1879 r., a w latach 1899 – 1900 poddana remontowi, który zastąpił drewnianą konstrukcję ścianami z cegieł i kamienia. Teraz prace remontowe, które kosztowały 16 mln zł, obejmowały m.in. wymianę wrót górnych i dolnych wraz z kładkami komunikacyjnymi, uszczelnienie i wzmocnienie podłoża oraz wymianę napędów i mechanizmów, a także modernizację skarp i sterówki.

Z Warszawy na Mazury szlakiem wodnym? To ma być możliwe

Modernizacja śluzy to kolejna inwestycja mająca poprawić żeglowność mazurskich jezior i przyczynić się do przyciągnięcia większej liczby turystów. Region wciąż odczuwa ekonomiczne skutki pandemii, kiedy to liczba odwiedzających Mazury wczasowiczów drastycznie zmalała. Realizowane w regionie inwestycje mają w perspektywie sprawić, by możliwa stała się podróż szlakiem wodnym z Warszawy na mazurskie jeziora. Natomiast w najbliższej przyszłości powinny pomóc w odbudowie biznesu turystycznego w regonie. Na tegoroczny sezon mocno więc liczą właściciele mazurskich marin, hoteli i pensjonatów.

W tym roku będzie można już korzystać z Kanału Łuczańskiego. To droga wodna głównego szlaku Pisz – Węgorzewo, łącząca jezioro Niegocin z jeziorem Kisajno. Mierzący nieco ponad 2 km Kanał Łuczański jest trzecim pod względem długości kanałem mazurskim, ustępuje w tym względzie jedynie Kanałowi Szymońskiemu i Jeglińskiemu. Zakończone w grudniu ubiegłego roku prace kosztowały 69 mln zł.

Duża część kluczowych dla regionu inwestycji została sfinalizowana w ubiegłym roku. W wakacje został oddany żeglarzom wyremontowany Kanał Szymoński. Jest najdłuższym kanałem na szlaku od Mikołajek do Giżycka, łączącym Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim, stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Przebudowano go i umocniono na długości prawie 2,5 km: rozebrano istniejące i wykonano nowe ubezpieczenie obydwu brzegów, odtworzono istniejące ubezpieczenie wejść do kanału, a także poprawiono jego drożność. Wodniakom oddano również do dyspozycji zmodernizowany Kanał Węgorzewski. Kolejnym przedsięwzięciem było udrożnienie rzeki Wręgołapy i zabezpieczenie jej brzegów.