Wymagania zbytnio wyśrubowane. Samorządy nie radzą sobie z segregacją odpadów

– Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest rosnąca ilość odpadów zmieszanych, co może świadczyć o niewłaściwej segregacji – przyznają urzędnicy z Czerniejowa.

W związku z tym, aby poprawić efektywność segregacji, w najbliższym czasie planowane są niezapowiedziane kontrole. – Taka sytuacja nie tylko wpływa na jakość recyklingu, ale może też prowadzić do wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami, co oznacza ryzyko podwyżek opłat – tłumaczy Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie.

Podobnie w innych gminach. – U nas prowadzone są głównie przez podmioty odbierające odpady komunalne z nieruchomości, a dodatkowo przez pracowników Urzędu Miasta oraz Straż Miejską Miasta – mówi Justyna Góźdź, rzecznik prezydenta Lublina.

Jak mówi Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO, od 2014 r. do końca kwietnia br. w mieście przeprowadzono w sumie ponad 68 tys. kontroli, z czego około 26 tys. to kontrole planowe, a 42 tys. – doraźne. – Wnioski wskazują, że choć świadomość mieszkańców rośnie, to nadal zdarzają się przypadki niewłaściwej segregacji – szczególnie w zabudowie wielorodzinnej – przyznaje Piotr Odroczuk.

Recykling nie wszędzie jest zadowalający

Jaki był w Polsce poziom segregacji odpadów w ub. roku? Na razie nie wiemy. – Dane za 2024 r. powinny zostać przekazane do ministerstwa do 15 lipca 2025 r., natomiast dane za 2025 r. – do 15 lipca 2026 r. – przekazał nam resort klimatu i środowiska.

Zgodnie z unijnymi wymogami poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, jaki każde państwo członkowskie UE musi osiągnąć, wynosi od tego roku 55 proc. Niektóre samorządy mają szanse osiągnąć taki poziom. W Krakowie poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych już w 2024 r. wyniósł 52,33 proc.