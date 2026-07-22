Z tego artykułu dowiesz się: Które regionalne porty lotnicze odnotowały dynamiczny wzrost i jakimi wynikami zamknęły pierwszą połowę roku.

Jak zawirowania geopolityczne wpłynęły na rynek lotniczy i decyzje przewoźników w ostatnich miesiącach.

Jakie kierunki zdominowały tegoroczną letnią siatkę połączeń i gdzie Polacy najchętniej latają na wakacje.

Dlaczego prognozy na drugą połowę roku wskazują na historyczne wyniki dla polskiego lotnictwa regionalnego.

Tylko w czerwcu Poznań Airport obsłużył 482 558 pasażerów, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku, kiedy z lotniska skorzystało 457 019 podróżnych. – Od stycznia do końca czerwca przez poznańskie lotnisko przewinęło się 1 mln 842 tys. 712 pasażerów wobec 1 mln 804 tys. 940 osób w tym samym okresie 2025 r. – wylicza Marcin Wesołek z Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

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Więcej obsłużonych pasażerów na początek lata

Dodaje, że oznacza to wzrost ruchu pasażerskiego o 2 proc. rok do roku, osiągnięty mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, która wiosną tego roku wpłynęła na rynek lotniczy. – Cieszymy się, że czerwcowy wynik jest znacznie lepszy niż w dwóch poprzednich miesiącach, gdy zawirowania geopolityczne odcisnęły piętno zarówno na cenach paliwa lotniczego, jak i na decyzjach przewoźników ograniczających ofertę na kierunkach bliskowschodnich – zauważa Grzegorz Bykowski, prezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Nie tylko poznańskie lotnisko notuje wzrosty. Widać je także w innych regionalnych portach. Kraków Airport w pierwszym półroczu obsłużył 6 966 123 pasażerów. To o 15 proc. (czyli ponad 900 tys. osób) więcej niż przed rokiem. Najlepszym miesiącem był czerwiec. Wówczas z krakowskiego lotniska skorzystało 1 374 235 pasażerów. Najczęściej latali oni do Londynu, Rzymu, Paryża, Mediolanu i Barcelony.

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Także w Łodzi ruch jest większy. – W pierwszym półroczu obsłużyliśmy 228 984 podróżnych. To wzrost o 6,4 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2025 r. – podaje Wioletta Gnacikowska, rzeczniczka prasowa Portu Lotniczego Łódź.

Z kolei z siatki połączeń Katowice Airport w pierwszym półroczu skorzystało 3,22 mln podróżnych. To o 213 tys., czyli o 7 proc., więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. – Najlepszym miesiącem był do tej pory czerwiec z liczbą 889 tys. obsłużonych podróżnych – mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy katowickiego lotniska.

Wakacyjne żniwa regionalnych lotnisk

Jak dodaje, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w ruchu rozkładowym pasażerowie najchętniej latali z Katowice Airport do Dortmundu (ponad 181 tys. osób), Londynu-Luton (98 tys.), na Maltę (ponad 93 tys.), Londynu-Stansted (88 tys.) oraz do Alicante (ponad 80 tys.). W segmencie lotów wakacyjnych największym zainteresowaniem cieszyły się natomiast wyloty z Pyrzowic do Marsa Alam (216 tys. osób), Hurghady (210 tys.) i Antalyi (206 tys.).

Dwa wakacyjne miesiące mają być jeszcze lepsze dla regionalnych lotnisk. Trwa właśnie letni szczyt przewozowy.

Jak przekazał Poznań Airport, w lipcu i sierpniu obsłuży on prawdopodobnie łącznie ponad milion pasażerów. Z kolei lotnisko w Krakowie liczy, że w ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy uda się odprawić około 2,9 mln pasażerów. Według prognoz najpopularniejszymi kierunkami wakacyjnymi z Krakowa w 2026 r. będą Barcelona, Rzym, Antalya, Tel Awiw i Walencja.

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W siatce 127 połączeń regularnych i czarterowych dostępnych w ofercie katowickiego lotniska na sezon „Lato 2026” największą popularnością cieszy się turecka Antalya. Co tydzień z Pyrzowic realizowanych jest tam 77 rejsów. Władze katowickiego lotniska prognozują, że w lipcu i sierpniu obsłużą po milionie podróżnych. – Tym samym wakacyjny szczyt przewozowy zamkniemy wynikiem przekraczającym 2 mln odprawionych pasażerów – mówi Piotr Adamczyk.

To może być rekordowy rok dla mniejszych lotnisk

Regionalne porty lotnicze liczą, że tendencja wzrostowa utrzyma się dłużej. Władze katowickiego lotniska szacują, że w 2026 r. Katowice Airport obsłuży około 7,9 mln podróżnych, czyli o około 600 tys. więcej niż rok wcześniej.

Podobnie ma być w Krakowie. – Według aktualnej prognozy rok 2026 będzie rokiem z kolejnym rekordem pod względem liczby obsłużonych pasażerów. W 2025 r. przekroczyliśmy 13 mln obsłużonych pasażerów w ciągu roku, w 2026 r. prognozujemy, że zbliżymy się do 15 mln pasażerów – mówi Monika Chylaszek, rzeczniczka prasowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

Z kolei łódzkie lotnisko spodziewa się, że do końca 2026 r. obsłuży ponad pół miliona pasażerów.