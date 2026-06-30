Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Katowice decydują się na rozwój floty autobusów CNG, idąc wbrew dominującym trendom.

Jakie bariery infrastrukturalne i operacyjne zniechęcają inne samorządy do inwestycji w pojazdy gazowe.

W jaki sposób największe polskie miasta, jak Kraków czy Lublin, realizują swoje strategie taborowe.

Od czego zależy przyszłość napędów zeroemisyjnych, w tym wodorowych, w komunikacji miejskiej.

– Wykorzystanie pojazdów napędzanych gazem CNG wymagałoby zbudowania odpowiedniego zaplecza serwisowego oraz stacji tankowania. To dodatkowy koszt, a także konieczność przekwalifikowania pracowników warsztatów. W czasach, gdy poszukujemy mechaników do naszej firmy, mogłoby to być dużym wyzwaniem – przyznaje Robin Jesse, rzecznik prasowy spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.

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Różne rozwiązania napędowe w Katowicach

Katowice podpisały umowę z firmą Solaris Bus & Coach na dostawę 15 autobusów CNG. Do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej trafi 10 autobusów jednoczłonowych oraz pięć przegubowych. Wartość zakupu to ponad 38 mln zł, z czego ponad 25 mln zł pokryją środki unijne.

Nowe autobusy będą wyposażone w silniki spełniające normę emisji spalin Euro 6. Na jednym tankowaniu będą mogły pokonać ponad 450 km. Autobusy przegubowe pomieszczą do 120 pasażerów, a jednoczłonowe do 80 osób. Wszystkie zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Producent będzie miał około 15 miesięcy na realizację zamówienia. Oznacza to, że nowe pojazdy wyjadą na ulice jesienią 2027 roku.

– Inwestycje w nowoczesne autobusy komunikacji publicznej to jeden z kluczowych elementów polityki transportowej miasta. Zależy nam, aby wybór tego środka transportu kojarzył się z komfortem, bezpieczeństwem i ekologią, dlatego systematycznie unowocześniamy flotę PKM Katowice, sięgając po różne rozwiązania napędowe – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

– Obecnie dysponujemy 258 autobusami, w tym 58 elektrycznymi, 22 hybrydowymi, ośmioma zasilanymi gazem CNG i trzema wodorowymi – dodaje Roman Urbańczyk, prezes PKM Katowice.

Kraków: autobusy CNG tylko w jednej firmie

W Krakowie tabor należy do operatorów realizujących przewozy na zlecenie Zarządu Transportu Publicznego, czyli MPK w Krakowie oraz spółki Mobilis. – Autobusy zasilane sprężonym gazem ziemnym posiada wyłącznie Mobilis. W 2024 roku firma zakupiła 140 takich pojazdów w ramach nowego kontraktu z ZTP, który wszedł w życie 19 października 2024 roku. Od tego dnia autobusy kursują po krakowskich ulicach – mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.

Flota CNG Mobilisu składa się z 91 autobusów przegubowych MAN oraz 49 pojazdów Scania. Wszystkie są niskopodłogowe i obsługują łącznie 30 linii miejskich i aglomeracyjnych. – Obaj krakowscy operatorzy dysponują łącznie około 850 autobusami, co oznacza, że pojazdy CNG Mobilisu stanowią niespełna 17 proc. całej floty – wylicza Maciej Piotrkowski.

Dodaje, że Mobilis zawarł z ZTP umowę przewozową na 10 lat, dlatego w najbliższej perspektywie istotna wymiana taboru nie jest planowana. – Wymagania dotyczące taboru dla przyszłych kontraktów będą przedmiotem odpowiednich postępowań przetargowych – zastrzega przedstawiciel ZTP.

Samorządowe spółki wybierają elektromobilność

Autobusy zasilane gazem ziemnym nie są dziś często wybierane przez samorządowe spółki komunikacyjne. – We flocie Gdańskich Autobusów i Tramwajów nie ma i nigdy nie było pojazdów napędzanych CNG. Nie planujemy także takich zakupów – przyznaje Robin Jesse.

Również MPK Łódź nie dysponuje autobusami CNG i nie zamierza ich kupować. Podobnie jest w Warszawie czy Lublinie. W stolicy ostatnie takie zakupy zrealizowano pięć lat temu. – W dzisiejszych czasach bardzo ważnym aspektem życia codziennego jest dbałość o środowisko naturalne i stosowanie technologii opartych na ekologicznych rozwiązaniach wykorzystujących odnawialne źródła energii – przekazała Monika Fisz, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Jak podkreśla, takie działania poprawiają jakość powietrza i komfort życia mieszkańców. – Lublin już od ponad 70 lat konsekwentnie rozwija transport zbiorowy ukierunkowany na elektromobilność. Dzięki inwestycjom w autobusy elektryczne, wodorowe i trolejbusy już dziś spełnia 40-procentowy próg udziału pojazdów zeroemisyjnych w całej flocie, znajdując się w ścisłej czołówce systemów elektromobilnych w Polsce, a nawet w Europie – mówi Monika Fisz.

Także MPK Poznań nie posiada autobusów napędzanych gazem CNG. Spośród 342 pojazdów niemal 32 proc. stanowią autobusy zeroemisyjne – elektryczne i wodorowe. – Na razie zakładamy, że w pierwszej kolejności rozważany będzie zakup autobusów elektrycznych. Dalsze nabywanie pojazdów wodorowych będzie uzależnione od rozwoju infrastruktury tankowania oraz pojawienia się preferencyjnych programów dofinansowania – zapowiada Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań.