Nowa droga… startowa. Duże inwestycje w regionalnych portach lotniczych

Dzięki prowadzonym inwestycjom, w 2029 r. Kraków Airport ma obsługiwać 16 mln pasażerów rocznie, a po zakończeniu całej rozbudowy terminalu w 2032 r. – około 20 mln
Aż 13 mln pasażerów odprawiono w ub. roku w podkrakowskich Balicach. To prawie o 20 proc. więcej niż rok wcześniej, a trzeba pamiętać, że obecny terminal oddano do użytku w 2015 r., gdy lotnisko obsługiwało niewiele ponad 4 mln pasażerów rocznie. Stąd duże inwestycje w porcie. Największa dotyczy rozbudowy terminalu pasażerskiego od strony zachodniej (T6). Najkorzystniejsza oferta w przetargu opiewa na 537,7 mln zł netto, a podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest jeszcze w pierwszej połowie 2026 r.
Nowa część terminalu o powierzchni prawie 45 tys. mkw. będzie wyposażona m.in. w 32 stanowiska kontroli paszportowej, 10 automatycznych bramek ABC, 6 karuzel bagażowych oraz 11 gate’ów. – Pierwszy efekt pojawi się już za trzy lata. W 2029 r. będziemy mogli obsłużyć 16 mln pasażerów rocznie, a po zakończeniu całej rozbudowy terminalu w 2032 r. – około 20 mln – zapowiada Janusz Kardasiński, członek zarządu Kraków Airport.
Istotnym krokiem zwiększającym przepustowość lotniska jest również adaptacja dawnego budynku cargo na strefę poczekalni przedodlotowych (Pre-Boarding Zone). Inwestycja o wartości ponad 24 mln zł netto powiększy terminal o 4560 m² i zapewni 6 dodatkowych gate’ów oraz powierzchnie komercyjne i biurowe. Dzięki temu przepustowość portu wzrośnie o kolejnych 1,5–2 mln pasażerów rocznie.
Czytaj więcej
Rok 2025 był rekordowy dla Lotniska Chopina, ale własne rekordy biły też porty regionalne, choćby w Lublinie czy w Rzeszowie.
Jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych jest przełożenie Potoku Olszanickiego wraz z budową zbiorników retencyjnych, co ma umożliwić dalszą rozbudowę lotniska i poprawić gospodarkę wodną. Najkorzystniejsza oferta w tym przetargu opiewa na 99,5 mln zł netto.
Innym strategicznym projektem jest budowa nowej drogi startowej, która ma zapewnić lotnisku możliwość dalszego rozwoju i zwiększenia liczby operacji lotniczych. W tym roku władze Kraków Airport zaplanowały dla tej inwestycji wybór nowego wykonawcy dokumentacji projektowej.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem wykonawca budowy mógłby zostać wybrany za dwa lata, a pierwszy etap budowy drogi o długości 1800 metrów mógłby być gotowy jesienią 2029 r.
Także Port Lotniczy we Wrocławiu realizuje największy w swojej historii program inwestycyjny. Z końcem roku ma się zakończyć przebudowa części operacyjnej lotniska. Dzięki tej inwestycji powstanie nowa droga kołowania równoległa do drogi startowej, płyta postojowa dla 14 samolotów, droga szybkiego zjazdu oraz nowa płyta do odladzania.
Równolegle przebudowywana jest infrastruktura towarzysząca: linie energetyczne i telekomunikacyjne, systemy nawigacyjne i kontroli, sieci wodociągowe i kanalizacji deszczowej oraz instalacje do odprowadzania glikolu i odpadów. Wartość inwestycji przekracza 463 mln zł brutto, z czego 175 mln zł pochodzi z dofinansowania unijnego. – Coraz większa liczba obsłużonych pasażerów przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa to prawdziwy powód do dumy – podkreśla Cezary Pacamaj, wiceprezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław.
Czytaj więcej
Za cztery lata do lotniska w Modlinie ma dojeżdżać pociąg. Inne regionalne porty lotnicze na kolej będą jednak musiały poczekać znacznie dłużej.
Z kolei w Gdańsku rozpoczęto projektowanie nowej płyty postojowej dla samolotów, która docelowo zapewni 45 stanowisk, w tym trzy stanowiska do odladzania maszyn. Na początek powstanie 15 stanowisk wraz z fragmentem drogi kołowania prowadzącym bezpośrednio do progu 11. Koszt inwestycji wynosi 105 mln zł, a jej realizacja planowana jest na przełom 2028 i 2029 r. – Nowa płyta postojowa pozwoli nam obsługiwać więcej samolotów i pasażerów, przyspieszając operacje naziemne i podnosząc standard usług – zapowiada Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk.
Natomiast w Poznaniu kontynuowana jest modernizacja infrastruktury bezpieczeństwa i terminali. W 2026 r. instalowane są nowoczesne skanery bagażu o wartości 10,97 mln zł, współfinansowane z funduszy europejskich w kwocie 6,68 mln zł.
Na lotnisku Rzeszów-Jasionka wkrótce ruszy budowa nowego wjazdu na teren zastrzeżony portu o wartości 30,78 mln zł, który pozwoli efektywnie rozdzielić ruch pasażerski i towarowy oraz usprawnić obsługę służb. Wykonywany jest drugi etap budowy równoległej drogi kołowania, a modernizowany system kontroli bezpieczeństwa zwiększy skuteczność odprawy, poprawi komfort podróżnych i ograniczy zużycie energii o minimum 30 proc. Jego koszt to prawie 11 mln zł.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas