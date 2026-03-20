Nowa droga… startowa. Duże inwestycje w regionalnych portach lotniczych

Aż 13 mln pasażerów odprawiono w ub. roku w podkrakowskich Balicach. To prawie o 20 proc. więcej niż rok wcześniej, a trzeba pamiętać, że obecny terminal oddano do użytku w 2015 r., gdy lotnisko obsługiwało niewiele ponad 4 mln pasażerów rocznie. Stąd duże inwestycje w porcie. Największa dotyczy rozbudowy terminalu pasażerskiego od strony zachodniej (T6). Najkorzystniejsza oferta w przetargu opiewa na 537,7 mln zł netto, a podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest jeszcze w pierwszej połowie 2026 r.

Reklama Reklama

Strategiczna inwestycja, czyli budowa nowej drogi startowej w Krakowie

Nowa część terminalu o powierzchni prawie 45 tys. mkw. będzie wyposażona m.in. w 32 stanowiska kontroli paszportowej, 10 automatycznych bramek ABC, 6 karuzel bagażowych oraz 11 gate’ów. – Pierwszy efekt pojawi się już za trzy lata. W 2029 r. będziemy mogli obsłużyć 16 mln pasażerów rocznie, a po zakończeniu całej rozbudowy terminalu w 2032 r. – około 20 mln – zapowiada Janusz Kardasiński, członek zarządu Kraków Airport.

Istotnym krokiem zwiększającym przepustowość lotniska jest również adaptacja dawnego budynku cargo na strefę poczekalni przedodlotowych (Pre-Boarding Zone). Inwestycja o wartości ponad 24 mln zł netto powiększy terminal o 4560 m² i zapewni 6 dodatkowych gate’ów oraz powierzchnie komercyjne i biurowe. Dzięki temu przepustowość portu wzrośnie o kolejnych 1,5–2 mln pasażerów rocznie.