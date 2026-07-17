Z tego artykułu dowiesz się: Jakie konkretne rozwiązania mają zakończyć problem porzuconych hulajnóg w miastach.

Kto i w jaki sposób będzie eliminował z rynku pojazdy niezgodne z nowymi przepisami.

Jak alarmujące są statystyki wypadków, które stały się impulsem do zmian w prawie.

Jakie nowe uprawnienia kontrolne otrzyma Straż Miejska, by skuteczniej egzekwować przepisy.

– Wiemy, jak dużym problemem jest parkowanie tego typu sprzętu w przypadkowych miejscach, a właściwie porzucanie go gdziekolwiek. Stwarza to realne zagrożenie dla osób z niepełnosprawnościami czy rodziców z wózkami dziecięcymi. Dlatego wprowadzimy obowiązek parkowania hulajnóg elektrycznych z wypożyczalni wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Niewłaściwie zaparkowane hulajnogi będą usuwane na koszt właściciela – zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

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Rośnie liczba wypadków na e-hulajnogach

W Kowalewicach, w gminie Darłowo na Pomorzu Zachodnim, we wtorek 16-letni chłopak jadący hulajnogą zginął w wypadku z udziałem nieoznakowanego radiowozu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że policjanci biorący udział w zdarzeniu byli na służbie i „wracali z czynności”. Sprawę bada prokuratura.

Liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych w Polsce gwałtownie rośnie. W ciągu dwóch lat zwiększyła się ponad 2,5-krotnie, podobnie jak liczba ofiar. Najczęstszymi przyczynami zdarzeń są nadmierna prędkość i wymuszanie pierwszeństwa. Z danych Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Komendy Głównej Policji wynika, że pomiędzy 2023 a 2025 rokiem liczba takich zdarzeń wzrosła o 163 proc. – z 264 w 2023 roku do 696 w 2025 roku. Liczba ofiar śmiertelnych w takich zdarzeniach zwiększyła się z trzech w 2023 roku do ośmiu w 2025 roku, a liczba rannych – z 269 w 2023 roku do 757 w 2025 roku.

Samorządy wprowadzają zakazy wjazdu dla e-hulajnóg i rowerów elektrycznych. W Warszawie obejmują one Stare Miasto, Łazienki Królewskie, Ogród Krasińskich, Park Sowińskiego oraz Lasek na Kole. Także w Sopocie są miejsca, w których obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów, w tym hulajnóg elektrycznych i rowerów.

– To obszar o największym natężeniu ruchu pieszego i turystycznego, obejmujący ul. Bohaterów Monte Cassino, plac Przyjaciół Sopotu oraz Skwer Kuracyjny. Na ul. Bohaterów Monte Cassino zakaz obowiązuje przez cały rok, natomiast w dwóch pozostałych lokalizacjach od 1 maja do 30 września – mówi Marek Niziołek z Urzędu Miasta w Sopocie.

Zakazy są, ale kierowcy ich nie respektują

Mimo zakazów osoby korzystające z hulajnóg i rowerów elektrycznych nie zawsze stosują się do obowiązujących przepisów. Dlatego strażnicy miejscy regularnie kontrolują te miejsca. – Przypadków łamania zakazu wjazdu jest oczywiście więcej latem, kiedy znacząco rośnie liczba osób poruszających się po mieście – dodaje Marek Niziołek.

Od 1 stycznia do 30 czerwca Straż Miejska w Sopocie nałożyła 157 mandatów na łączną kwotę 12 020 zł, co daje średnio 76,56 zł za mandat. Pouczono także 22 osoby.

W Warszawie – jak przekazała Straż Miejska – od stycznia do 8 lipca funkcjonariusze nałożyli 144 mandaty. Średnia wartość jednego mandatu wyniosła dokładnie 90,63 zł, co przełożyło się na łączną kwotę kar w wysokości 13 tys. 50 zł. – Najniższy mandat wyniósł 50 zł, natomiast najwyższa nałożona grzywna – 300 zł. W 285 przypadkach strażnicy zastosowali środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń – informuje Straż Miejska m.st. Warszawy.

W 20 przypadkach wszczęto procedury zmierzające do ukarania sprawców wykroczeń ujawnionych pod nieobecność kierującego pojazdem. W trzech sprawach skierowano do sądu wnioski o ukaranie.

Nowe obowiązki i większe uprawnienia do kontroli

Od 3 marca 2026 roku zaostrzono przepisy dotyczące minimalnego wieku użytkowników hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego (UTO). Dzieci do 13. roku życia nie mogą kierować hulajnogą elektryczną na drodze publicznej. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania, gdzie mogą poruszać się pod opieką osoby dorosłej.

Z kolei od 3 czerwca tego roku obowiązuje nakaz noszenia kasku ochronnego przez dzieci i młodzież do 16. roku życia korzystające z roweru, roweru elektrycznego, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego. Brak kasku może skutkować mandatem w wysokości 100 zł.

To jednak nie koniec zmian. Kilka dni temu Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało kolejne regulacje dotyczące rynku hulajnóg elektrycznych. Jedną z najważniejszych zmian będzie wzmocnienie nadzoru rynku motoryzacyjnego sprawowanego przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Otrzyma on nowe narzędzia umożliwiające skuteczniejszą kontrolę pojazdów i części wprowadzanych do obrotu w Polsce oraz wycofywanie z rynku niebezpiecznych produktów. Będzie mógł m.in. wycofywać z obrotu pojazdy udające rowery elektryczne lub hulajnogi elektryczne, które nie spełniają obowiązujących norm albo mają przekroczone dopuszczalne parametry techniczne.

Kontrolą zostaną objęte zarówno pojazdy i części sprowadzane do Polski, jak i sprzedawane przez sklepy internetowe. Sprzedawcy wprowadzający do obrotu hulajnogi niespełniające wymogów technicznych lub umożliwiające zwiększenie prędkości powyżej 20 km/h poprzez ingerencję w mechanizm napędowy będą podlegać karom administracyjnym.

Nielegalne stanie się również usuwanie fabrycznych blokad prędkości z hulajnóg i rowerów elektrycznych. Ponadto Straż Miejska otrzyma uprawnienia do kontroli prędkości oraz mocy hulajnóg elektrycznych.

Wprowadzony zostanie także obowiązek parkowania hulajnóg elektrycznych z wypożyczalni wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez zarządcę drogi. Pojazdy pozostawione w niedozwolonych miejscach będą usuwane na koszt właściciela.