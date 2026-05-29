Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób autobusy elektryczne stają się kluczowym elementem transportu publicznego.

Jaką rolę w transformacji taboru odgrywa Krajowy Plan Odbudowy.

Z jakimi wyzwaniami infrastrukturalnymi mierzą się miasta przy wymianie floty.

Które polskie aglomeracje przodują we wprowadzaniu zeroemisyjnych rozwiązań.

– W kwietniu ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na dostawę 36 nowoczesnych autobusów elektrycznych. Nowe pojazdy dostarczy firma Solaris Bus & Coach. Oczywiście będą niskopodłogowe i w pełni klimatyzowane – mówi Piotr Wasiak, rzecznik prasowy MPK Łódź. Dodaje, że inwestycja jest współfinansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Miasta na dużych zakupach e-autobusów

Zakupy autobusów elektrycznych w największych miastach liczone są już w dziesiątkach sztuk, a nie pojedynczych pojazdach. Białystok zakontraktował łącznie 60 autobusów elektrycznych Yutong U12, z czego 30 trafi do miasta w czerwcu 2026 roku. Wartość zamówienia to blisko 79 mln zł brutto, natomiast cały projekt – wraz z infrastrukturą – przekracza 153 mln zł. – Po finalizacji dostaw Białystok będzie dysponował 110 autobusami elektrycznymi, stanowiącymi prawie jedną trzecią całej floty miejskiej – wskazuje Marcin Kucharski, prezes Busnex Poland.

Podobne zakupy realizowane są w innych ośrodkach. MPK Łódź realizuje kontrakt na 36 autobusów elektrycznych, w tym 22 przegubowe. Po zakończeniu dostaw liczba „elektryków” wzrośnie tam do 61 pojazdów. Z kolei Wrocław kupuje 28 autobusów - Mercedesów eCitaro i Solarisów Urbino. – Autobusy będą pojawiać się na ulicach sukcesywnie na przełomie czerwca i lipca – zapowiada Adam Perec z wrocławskiego MPK.

Kupuje także Kraków. – Jesteśmy w trakcie realizacji projektu, w ramach którego kupujemy 47 autobusów zeroemisyjnych, w tym 37 autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami oraz 10 autobusów wodorowych – mówi Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK w Krakowie. Koszt ich zakupu to ponad 132 mln zł, z czego aż 130 mln zł stanowią dotacje.

Elektryczne autobusy ważną częścią miejskich flot

Coraz częściej elektryczne autobusy przestają być dodatkiem, a zaczynają stanowić znaczącą część miejskich flot. W Krakowie po zakończeniu obecnych dostaw będą odpowiadały za około 25 proc. taboru autobusowego, we Wrocławiu – niemal 9 proc., a w Białymstoku udział ten zbliży się do jednej trzeciej całej floty.

Jeszcze dalej poszedł Poznań, gdzie udział pojazdów zeroemisyjnych przekroczył już 32 proc. wszystkich autobusów. To efekt zarówno zakupów autobusów elektrycznych, jak i wodorowych, które coraz częściej uzupełniają technologiczny miks komunikacji miejskiej.

W Gdańsku udział autobusów zeroemisyjnych wynosi obecnie około 12 proc., ale dynamicznie rośnie. – Sytuacja znacznie zmieni się w wakacje tego roku, kiedy otrzymamy 30 nowych autobusów elektrycznych, które docelowo zastąpią najstarsze spalinowe pojazdy – podkreśla Robin Jesse z Gdańskich Autobusów i Tramwajów.

Zakupy autobusów elektrycznych są nierozerwalnie związane z rozwojem infrastruktury ładowania. W praktyce oznacza to budowę nowych stacji, modernizację zajezdni oraz wdrażanie systemów zarządzania energią. Białystok planuje budowę 15 stacji ładowania, a Łódź instaluje 18 podwójnych ładowarek plug-in. W Poznaniu działa już 10 stacjonarnych punktów ładowania, natomiast Wrocław inwestuje zarówno w infrastrukturę zajezdniową, jak i rozwiązania lokalizowane m.in. przy lotnisku.

KPO napędza zielone zmiany w miejskim transporcie

Fundamentalną rolę w finansowaniu transformacji flot miejskich autobusów odgrywa Krajowy Plan Odbudowy. W wielu przypadkach umożliwia realizację inwestycji, które bez wsparcia byłyby trudne lub znacznie odsunięte w czasie. Model finansowania jest bardzo korzystny dla operatorów. – Zakup pojazdów będzie dofinansowany w 100 proc., natomiast infrastruktura towarzysząca w 50 proc. Oznacza to, że cała inwestycja będzie kosztowała spółkę nieco ponad 2 mln zł – wskazuje Piotr Wasiak, rzecznik MPK Łódź.

Podobne mechanizmy funkcjonują w innych miastach. W Gdańsku zakup 18 autobusów elektrycznych został zrefundowany w 100 proc. ze środków KPO, a w Poznaniu wsparcie dla autobusów również objęło pełną wartość pojazdów, przy częściowym finansowaniu infrastruktury.

KPO to jednak nie tylko dotacje, ale również preferencyjne pożyczki. – Spółka zawarła z BGK dwie umowy pożyczki wspierającej zieloną transformację miast – na 500 mln zł oraz 250 mln zł – z oprocentowaniem 1 proc. w skali roku – poinformował Marek Gancarczyk z MPK Kraków, wskazując na skalę wsparcia dla inwestycji tramwajowych i szerzej – transportowych. Spółce zostało już wypłacone dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 351 mln zł.

Podobnie jest we Wrocławiu. Tam do MPK z KPO trafi w sumie ok. 203 mln zł dofinansowania na tramwaje i 78 mln zł na autobusy, czyli łącznie ok. 281 mln zł na zakup zeroemisyjnego taboru.