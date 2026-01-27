Mercedesy na ulicach Wrocławia. Kto płaci za autobusy podmiejskie?

Rozbudowa taboru realizowana jest etapami – Wrocław od kilku lat konsekwentnie rozwija komunikację aglomeracyjną jako element jednego systemu transportu publicznego. W sierpniu 2025 r. na trasy między Wrocławiem, a gminą Długołęka wyjechało 46 nowych autobusów SOR, w tym 15 przegubowych – był to debiut tego pojazdu na Dolnym Śląsku i w Polsce. Z kolei w listopadzie flota powiększyła się o 9 autobusów Mercedes eCitaro i Conecto G, które trafiły na trasy do gmin Czernica i Długołęka.

– W ciągu pół roku pojawiło się 66 nowych autobusów, w tym elektrycznych. Pojazdy obsługujące aglomerację nie odbiegają dziś standardem od tych kursujących w samym Wrocławiu – mówi wiceprezydent Renata Granowska.

Nowy tabor, więcej linii. Kto pokrywa koszty podmiejskiej komunikacji?

W Białymstoku komunikacja metropolitalna opiera się na porozumieniach z siedmioma gminami. Białostocka Komunikacja Miejska obsługuje 26 linii podmiejskich. W dni robocze realizowanych jest 437 kursów, w soboty 327, a w niedziele i święta 256.

– Gminy płacą za wozokilometry zgodnie z porozumieniami i jednocześnie otrzymują przychody z biletów na strefę pozamiejską. W 2024 r. ich dopłata wynosiła średnio od 78 do 87 proc., a w jednym przypadku 58 proc. – wyjaśnia Agnieszka Błachowska.

Do obsługi linii podmiejskich potrzeba od 30 do 68 autobusów, w zależności od dnia tygodnia. Miasto zapowiada, że w 2026 r. kupi 28 autobusów przegubowych, z czego około połowa kosztów będzie długoterminowo refinansowana przez gminy.