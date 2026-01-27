Reklama

Mercedesy na ulicach Wrocławia. Kto płaci za autobusy podmiejskie?

Do Wiśni Małej czy Długołęki z Wrocławia można dojechać nowoczesnymi autobusami Mercedesa. Nie tylko stolica Dolnego Śląska modernizuje swój tabor komunikacji aglomeracyjnej.

Publikacja: 27.01.2026 08:37

Pasażerowie korzystają z tych samych standardów i zasad biletowych, niezależnie od tego, czy jadą po Wrocławiu, czy do sąsiednich gmin

Janina Blikowska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na jakich zasadach finansowania opiera się zakup autobusów aglomeracyjnych?
  • Jakie zmiany wprowadzono w rozkładach jazdy aglomeracji wrocławskiej?
  • Jak wygląda współpraca między miastami a gminami w ramach komunikacji aglomeracyjnej w Polsce?
  • Jak rozwijane są systemy biletowe w komunikacji aglomeracyjnej?
  • Jakie nowe technologie są wdrażane w celu modernizacji taboru aglomeracyjnego?

– W tym roku zakupimy 28 autobusów przegubowych z silnikiem diesla do obsługi połączeń z gminami. Około 50 proc. kosztów tego taboru będzie długoterminowo refinansowane przez gminy w cenie wozokilometra – mówi Agnieszka Błachowska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Komunikacja aglomeracyjna: wysoki standard w mieście i poza nim

Wrocław kupił 11 nowoczesnych Mercedesów obsługujących połączenia aglomeracyjne. Zmiany obejmują linie 905, 908 i 930 oraz miejską linię 108 – zwiększy się częstotliwość kursów, pojawią się nowe relacje i wyższy standard podróżowania. Flota aglomeracyjna liczy już 120 pojazdów.

– Tworzymy spójny system podróży w całej aglomeracji. Pasażerowie korzystają z tych samych standardów i zasad biletowych, niezależnie od tego, czy jadą po Wrocławiu, czy do sąsiednich gmin – podkreśla Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.

Rozbudowa taboru realizowana jest etapami – Wrocław od kilku lat konsekwentnie rozwija komunikację aglomeracyjną jako element jednego systemu transportu publicznego. W sierpniu 2025 r. na trasy między Wrocławiem, a gminą Długołęka wyjechało 46 nowych autobusów SOR, w tym 15 przegubowych – był to debiut tego pojazdu na Dolnym Śląsku i w Polsce. Z kolei w listopadzie flota powiększyła się o 9 autobusów Mercedes eCitaro i Conecto G, które trafiły na trasy do gmin Czernica i Długołęka.

–  W ciągu pół roku pojawiło się 66 nowych autobusów, w tym elektrycznych. Pojazdy obsługujące aglomerację nie odbiegają dziś standardem od tych kursujących w samym Wrocławiu – mówi wiceprezydent Renata Granowska.

Nowy tabor, więcej linii. Kto pokrywa koszty podmiejskiej komunikacji?

W Białymstoku komunikacja metropolitalna opiera się na porozumieniach z siedmioma gminami. Białostocka Komunikacja Miejska obsługuje 26 linii podmiejskich. W dni robocze realizowanych jest 437 kursów, w soboty 327, a w niedziele i święta 256.

– Gminy płacą za wozokilometry zgodnie z porozumieniami i jednocześnie otrzymują przychody z biletów na strefę pozamiejską. W 2024 r. ich dopłata wynosiła średnio od 78 do 87 proc., a w jednym przypadku 58 proc. – wyjaśnia Agnieszka Błachowska.

Do obsługi linii podmiejskich potrzeba od 30 do 68 autobusów, w zależności od dnia tygodnia. Miasto zapowiada, że w 2026 r. kupi 28 autobusów przegubowych, z czego około połowa kosztów będzie długoterminowo refinansowana przez gminy.

Znacznie większą skalę ma komunikacja aglomeracyjna w Krakowie, gdzie funkcjonuje 89 linii – 80 dziennych i 9 nocnych. W dzień roboczy realizowanych jest ponad 3,7 tys. kursów. Z badań Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z 2025 r. wynika, że w typowy dzień roboczy z linii aglomeracyjnych korzysta ponad 112 tys. pasażerów.

Koszty funkcjonowania linii ponoszą wspólnie Kraków i gminy ościenne. – Dotacja gmin w 2026 r. została ustalona na poziomie 57,5 proc. kosztów pracy przewozowej realizowanej poza granicami Krakowa – informuje Sebastian Kowal z ZTP w Krakowie. 

Sąsiedzi nie zawsze dokładają się do kupowanych autobusów

W Poznaniu kursy aglomeracyjne realizowane są na dziesięciu liniach. – Decyzje inwestycyjne opierają się na analizie potrzeb, możliwościach finansowych spółki oraz dostępności dofinansowania zewnętrznego – przekazał Bartosz Trzebiatowski z ZTM Poznań.

MPK Poznań planuje w tym roku zakup 42 autobusów, a gminy ościenne dopłacają do obsługi linii na podstawie porozumień.

W Olsztynie komunikacja aglomeracyjna obejmuje cztery gminy i dziewięć linii autobusowych. W dzień roboczy korzysta z nich ponad 5 tys. pasażerów, realizowanych jest 178 kursów. W 2025 r. łączna wartość dofinansowania ze strony gmin ościennych wyniosła ok. 8,1 mln zł netto.

– Gminy uczestniczą w finansowaniu przewozów, ale nie w zakupie taboru – mówi Mariusz Makówka, rzecznik MPK Olsztyn. W 2026 r. miasto finalizuje zakup 10 autobusów hybrydowych i przygotowuje się do inwestycji w pojazdy elektryczne.

Warto dodać, że  komunikacja metropolitalna obsługuje setki tysięcy pasażerów dziennie i jest kluczowa dla rynku pracy, edukacji i usług publicznych. Jej rozwój zależy od stabilnych porozumień finansowych między samorządami oraz dalszej integracji taryfowej czy zwiększania częstotliwości kursów.

