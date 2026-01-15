Korki coraz bardziej utrudniają życie mieszkańcom. Co mogą zrobić władze miast?

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego korki w miastach mogą negatywnie wpływać na zdrowie mieszkańców?

Jakie są wyniki badania dotyczącego największych wyzwań transportowych w Warszawie?

Jakie propozycje zmian popierają mieszkańcy stolicy w celu poprawy sytuacji komunikacyjnej?

Dlaczego europejskie miasta tracą miliardy euro rocznie z powodu zanieczyszczenia powietrza?

Jakie są potencjalne rozwiązania problemu korków w miastach europejskich?

Organizacja Clean Cities Campaign zwróciła się do mieszkańców dziewięciu europejskich stolic, w tym Warszawy, z pytaniem o największe wyzwania związane z poruszaniem się po ich miastach. Najczęściej wskazywanym przez warszawiaków problemem były korki, które wymieniło aż 76 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach znalazły się: brak miejsc parkingowych (75 proc.), parkowanie pojazdów na chodniku (64 proc.) oraz niebezpieczne ulice (62 proc.).

– Badanie wyraźnie pokazuje, jak bardzo dokuczliwe są dla warszawiaków konsekwencje dużego natężenia ruchu samochodowego w stolicy, który stale rośnie. W porównaniu z 2015 r., o 20 proc. wzrosła liczba samochodów wjeżdżających codziennie do Warszawy. Co prawda, jednocześnie zmniejszyła się o 8 proc. liczba przejazdów autami przez Śródmieście, ale według szacunków odnotowujemy 15 proc. wzrost ogólnej liczby kursów samochodami po Warszawie. Jesteśmy w przededniu opublikowania Warszawskiego Badania Ruchu, które bardziej szczegółowo pokaże, jak przez dekadę zmieniły się nawyki transportowe warszawiaków – twierdzi Nina Bąk, dyrektorka Clean Cities Campaign w Polsce.

Korki to problem, z którego rozwiązaniem miasta borykają się od lat

Badanie wykazało, że mieszkańcy stolicy są najbardziej otwarci na to, by zamienić pas ruchu dla samochodów na buspas – takie rozwiązanie poparło 73 proc. respondentów. Co druga osoba wyraziła poparcie dla podwyższenia opłat parkingowych dla największych samochodów (SUV-ów), a 77 proc. oczekuje ostrzejszych regulacji, które sprawią, że auta przestaną zajmować tyle miejsca na chodniku. Respondenci podkreślali również, że samochody dostawcze powinny być mniej emisyjne, co powinien zapewnić samorząd, poprzez wywarcie nacisku na biznes.

Korki w polskich miastach to problem, z którego rozwiązaniem lokalne władze borykają się od lat.