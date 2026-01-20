W Gdańsku pojadą najdłuższe tramwaje w Polsce. Miasto sfinansuje zakup z KPO

Tego typu tramwaje nie kursowały do tej pory w Polsce (za to np. w Nicei i Lizbonie już tak). Nie były też dotąd testowane. – Bo żaden z większych producentów nie ma w tej chwili modelu, który odpowiada wszystkim naszym wymaganiom. Wspólnie z partnerami technologicznymi sprawdziliśmy jednak nasze torowiska oraz sieć trakcyjną, aby upewnić się, że tramwaje będą mogły poruszać się po gdańskich trasach. Krótsze tramwaje o zbliżonej konstrukcji (NGT-6) kursują po Gdańsku bez problemów od 2007 r. – zaznacza Robin Jesse, rzecznik prasowy Gdańskich Autobusów i Tramwajów (GAiT).

Nowe tramwaje – jak zapewniają przedstawiciele gdańskiego przewoźnika – będą nowoczesne, bezpieczne i wygodniejsze, ponieważ składy pomieszczą ponad 310 osób, oferując jednocześnie co najmniej 96 miejsc siedzących (dziś po Gdańsku kursują tramwaje o długości do ok. 30 metrów, przewożące „jedynie” 200 pasażerów). Pojazdy będą też wygodniejsze dla motorniczych – zostanie dla nich zaprojektowana osobna kabina i oddzielne wejście z zewnątrz, nie tylko poprzez pojazd.

Z punktu widzenia technicznego nowością będzie fakt, że wszystkie wózki w pojeździe będą skrętne. To rozwiązanie spowoduje, że składy staną się dużo cichsze. Dostawca nowych tramwajów przeszkoli też łącznie ponad 60 pracowników technicznych, motorniczych oraz przyszłych instruktorów jazdy, co pozwoli sprawnie wdrożyć nowe pojazdy do eksploatacji i zapewnić ich niezawodną obsługę.

Nowoczesne wyposażenie nowych tramwajów dla Gdańska

Nowe szynowe pojazdy zostaną wyposażone m.in. w kilkanaście ekranów systemu informacji pasażerskiej, gniazda USB-A i USB-C i automatyczną klimatyzację. Znajdą się w nich również defibrylatory AED. Wszystkie drzwi w tramwajach będą podwójne i dostępne z poziomu niskiej podłogi. Bezpieczeństwo użytkowania zapewni zaawansowany system antykolizyjny oparty na kamerach (18 kamer wewnątrz i 8 zewnętrznych), radarze i lidarze, czyli laserowych czujnikach.