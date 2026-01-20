W Gdańsku pojadą najdłuższe tramwaje w Polsce. Miasto sfinansuje zakup z KPO

Aktualizacja: 20.01.2026 19:30 Publikacja: 20.01.2026 13:54
Zakup nowych tramwajów dla Gdańska zostanie sfinansowany z preferencyjnej pożyczki pochodzącej ze środków Unii Europejskiej, w ramach Krajowego Planu Odbudowy
Foto: Patryk Kosmider
Tego typu tramwaje nie kursowały do tej pory w Polsce (za to np. w Nicei i Lizbonie już tak). Nie były też dotąd testowane. – Bo żaden z większych producentów nie ma w tej chwili modelu, który odpowiada wszystkim naszym wymaganiom. Wspólnie z partnerami technologicznymi sprawdziliśmy jednak nasze torowiska oraz sieć trakcyjną, aby upewnić się, że tramwaje będą mogły poruszać się po gdańskich trasach. Krótsze tramwaje o zbliżonej konstrukcji (NGT-6) kursują po Gdańsku bez problemów od 2007 r. – zaznacza Robin Jesse, rzecznik prasowy Gdańskich Autobusów i Tramwajów (GAiT).
Nowe tramwaje – jak zapewniają przedstawiciele gdańskiego przewoźnika – będą nowoczesne, bezpieczne i wygodniejsze, ponieważ składy pomieszczą ponad 310 osób, oferując jednocześnie co najmniej 96 miejsc siedzących (dziś po Gdańsku kursują tramwaje o długości do ok. 30 metrów, przewożące „jedynie” 200 pasażerów). Pojazdy będą też wygodniejsze dla motorniczych – zostanie dla nich zaprojektowana osobna kabina i oddzielne wejście z zewnątrz, nie tylko poprzez pojazd.
Z punktu widzenia technicznego nowością będzie fakt, że wszystkie wózki w pojeździe będą skrętne. To rozwiązanie spowoduje, że składy staną się dużo cichsze. Dostawca nowych tramwajów przeszkoli też łącznie ponad 60 pracowników technicznych, motorniczych oraz przyszłych instruktorów jazdy, co pozwoli sprawnie wdrożyć nowe pojazdy do eksploatacji i zapewnić ich niezawodną obsługę.
Nowe szynowe pojazdy zostaną wyposażone m.in. w kilkanaście ekranów systemu informacji pasażerskiej, gniazda USB-A i USB-C i automatyczną klimatyzację. Znajdą się w nich również defibrylatory AED. Wszystkie drzwi w tramwajach będą podwójne i dostępne z poziomu niskiej podłogi. Bezpieczeństwo użytkowania zapewni zaawansowany system antykolizyjny oparty na kamerach (18 kamer wewnątrz i 8 zewnętrznych), radarze i lidarze, czyli laserowych czujnikach.
Tramwaje będą dwukierunkowe, co pozwoli wykorzystać je np. w przypadku kursów w miejsca, gdzie nie będzie możliwości zawrócenia. Gdańsk zresztą od lat kupuje właśnie dwukierunkowe nowe tramwaje.
Robin Jesse z GAiT zapewnił, że zdecydowana większość przystanków w Gdańsku jest już przystosowana do obsługi tak długich pojazdów, trwa proces przedłużania kilkunastu krótszych przystanków. Prace zakończą się przed dostawą pierwszych nowych tramwajów. – Warto jednak pamiętać, że nowe tramwaje będą jeździć przede wszystkim po trasie Gdańsk Południe – Wrzeszcz, która jest zaprojektowana do tego typu pojazdów – dodał rzecznik.
Zakup tramwajów zostanie sfinansowany z preferencyjnej pożyczki pochodzącej ze środków Unii Europejskiej, w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Oprocentowanie wynosi jedynie 1 proc.
