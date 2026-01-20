Reklama

W Gdańsku pojadą najdłuższe tramwaje w Polsce. Miasto sfinansuje zakup z KPO

Do tej pory to Kraków mógł się pochwalić najdłuższymi prawie 43-metrowymi Krakowiakami. Teraz Gdańskie Autobusy i Tramwaje ogłosiły przetarg na dostawę 20 nowoczesnych, ponad 45-metrowych tramwajów (z opcją dokupienia kolejnych 15 sztuk). Pierwsze modele przyjadą do Gdańska za ok. 3 lata.

Publikacja: 20.01.2026 13:54

Zakup nowych tramwajów dla Gdańska zostanie sfinansowany z preferencyjnej pożyczki pochodzącej ze śr

Zakup nowych tramwajów dla Gdańska zostanie sfinansowany z preferencyjnej pożyczki pochodzącej ze środków Unii Europejskiej, w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Foto: Patryk Kosmider

Małgorzata Stuch

Tego typu tramwaje nie kursowały do tej pory w Polsce (za to np. w Nicei i Lizbonie już tak). Nie były też dotąd testowane. – Bo żaden z większych producentów nie ma w tej chwili modelu, który odpowiada wszystkim naszym wymaganiom. Wspólnie z partnerami technologicznymi sprawdziliśmy jednak nasze torowiska oraz sieć trakcyjną, aby upewnić się, że tramwaje będą mogły poruszać się po gdańskich trasach. Krótsze tramwaje o zbliżonej konstrukcji (NGT-6) kursują po Gdańsku bez problemów od 2007 r. – zaznacza Robin Jesse, rzecznik prasowy Gdańskich Autobusów i Tramwajów (GAiT).

Nowe tramwaje – jak zapewniają przedstawiciele gdańskiego przewoźnika – będą nowoczesne, bezpieczne i wygodniejsze, ponieważ składy pomieszczą ponad 310 osób, oferując jednocześnie co najmniej 96 miejsc siedzących (dziś po Gdańsku kursują tramwaje o długości do ok. 30 metrów, przewożące „jedynie”  200 pasażerów). Pojazdy będą też wygodniejsze dla motorniczych – zostanie dla nich zaprojektowana osobna kabina i oddzielne wejście z zewnątrz, nie tylko poprzez pojazd.

Czytaj więcej

Władze Warszawy przygotowują nowe inwestycje w rozbudowę linii tramwajowych, na które pozyskano środ
Inwestycje
W samorządowych inwestycjach na 2026 rok priorytetem będzie transport

Z punktu widzenia technicznego nowością będzie fakt, że wszystkie wózki w pojeździe będą skrętne. To rozwiązanie spowoduje, że składy staną się dużo cichsze. Dostawca nowych tramwajów przeszkoli też łącznie ponad 60 pracowników technicznych, motorniczych oraz przyszłych instruktorów jazdy, co pozwoli sprawnie wdrożyć nowe pojazdy do eksploatacji i zapewnić ich niezawodną obsługę.

Nowoczesne wyposażenie nowych tramwajów dla Gdańska

Nowe szynowe pojazdy zostaną wyposażone m.in. w kilkanaście ekranów systemu informacji pasażerskiej, gniazda USB-A i USB-C i automatyczną klimatyzację. Znajdą się w nich również defibrylatory AED. Wszystkie drzwi w tramwajach będą podwójne i dostępne z poziomu niskiej podłogi. Bezpieczeństwo użytkowania zapewni zaawansowany system antykolizyjny oparty na kamerach (18 kamer wewnątrz i 8 zewnętrznych), radarze i lidarze, czyli laserowych czujnikach. 

Reklama
Reklama

Tramwaje będą dwukierunkowe, co pozwoli wykorzystać je np. w przypadku kursów w miejsca, gdzie nie będzie możliwości zawrócenia. Gdańsk zresztą od lat kupuje właśnie dwukierunkowe nowe tramwaje.

Czytaj więcej

Chętnie finansowana przez samorządy jest infrastruktura transportowa – rozwój sieci drogowych i kole
Fundusze Unijne
Fundusze UE na półmetku. Jak samorządy sięgają po unijne wsparcie

Robin Jesse z GAiT zapewnił, że zdecydowana większość przystanków w Gdańsku jest już przystosowana do obsługi tak długich pojazdów, trwa proces przedłużania kilkunastu krótszych przystanków. Prace zakończą się przed dostawą pierwszych nowych tramwajów. – Warto jednak pamiętać, że nowe tramwaje będą jeździć przede wszystkim po trasie Gdańsk Południe – Wrzeszcz, która jest zaprojektowana do tego typu pojazdów – dodał rzecznik.

Zakup tramwajów zostanie sfinansowany z preferencyjnej pożyczki pochodzącej ze środków Unii Europejskiej, w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Oprocentowanie wynosi jedynie 1 proc.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Transport Transport Miejski inwestycje Komunikacja miejska
Chętnie finansowana przez samorządy jest infrastruktura transportowa – rozwój sieci drogowych i kole
Fundusze Unijne
Fundusze UE na półmetku. Jak samorządy sięgają po unijne wsparcie
Kładka pieszo-rowerowa nad Wisłą w Warszawie jest jedną z najbardziej znanych inwestycji tego typu
Fundusze Unijne
Powstają nowe kładki pieszo-rowerowe. I zmieniają miejską mobilność
Zmieniający się klimat, zwłaszcza coraz częstsze intensywne ulewy, stanowi rosnące wyzwanie dla mias
Fundusze Unijne
Oczyszczalnie ścieków na miarę rosnących miast. Inwestycje zwiększające odporność
Warszawa kupuje właśnie 160 nowych tramwajów
Fundusze Unijne
Nowe tramwaje za unijne pieniądze. Poprawiają bezpieczeństwo i komfort pasażerów
W Bytomiu powstanie centrum przesiadkowe z peronami, zadaszeniem, bezpiecznymi przejściami oraz ciąg
Fundusze Unijne
Samorządy dostają miliony z UE na rozwój miejskiego transportu
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama