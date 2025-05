Komplikacje z nowym systemem biletowym dla Warszawy

W przyszłości powinno być jeszcze prościej – zamiast wybierać bilet na ekranie kasownika, będzie się przykładać kartę płatniczą, smartfon lub smartwatcha z uruchomioną funkcją płatniczą NFC do czytnika w kasowniku podczas wsiadania do pojazdu. Będzie to jednoznaczne nie tylko z zakupem biletu, ale także z jego skasowaniem. Z kolei przy wysiadaniu także trzeba będzie przyłożyć do kasownika tę samą kartę lub inny użyty nośnik, gdyż w ten sposób zostanie pobrana opłata za przejazd.

Kiedy ruszy nowy system pobierania opłat za przejazd komunikacją miejską w Warszawie

Rozwiązanie to polega na inteligentnym, automatycznym rozliczaniu opłat za przejazdy po zakończeniu dnia. Odbędzie się na podstawie liczby i czasu przejazdów oraz stref taryfowych, w których następowały wejścia i wyjścia z autobusu, metra czy tramwaju, z uwzględnieniem biletów jednorazowych, minutowych lub kombinacji tych biletów. System naliczy najkorzystniejszą dla pasażera opłatę, przy czym ta ostateczna nie przekroczy ceny biletu 24-godzinnego.

Realizacja nowego sposobu sprzedaży biletów powinna potrwać około dwóch lat. Niewykluczone jednak, że dłużej, zważywszy na problemy techniczne, jakie pojawiły się np. w czasie realizacji i wdrażania pomorskiej Fali. Krytykowano funkcjonalność i działanie dedykowanej aplikacji, ubogą sieć sprzedaży biletów, notoryczne awarie czytników oraz brak integracji różnych systemów komunikacji miejskiej. Także na Śląsku nie obyło się bez kłopotów: trudności z rejestracją czy korzystaniem z aplikacji oraz niestabilnością całego systemu. Problemy pojawiły się także z przeniesieniem danych pasażerów ze starego systemu ŚKUP (Śląskiej Karty Usług Publicznych) do nowego systemu Transport GZM.