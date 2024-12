Mieszkańcy coraz częściej podróżują między gminami. Granice blokują samorządy

Zwraca on uwagę na to, iż to pozornie oczywista recepta – jeśli popatrzy się na błędy, które do tej pory popełniono. Przyznaje, że samorządy nie mają kompetencji, by stosować ulgi podatkowe, czy to dla ludzi młodych czy dla biznesu, by nie przenosili się z centrum na obrzeża. Zastanawia się jednak nad tym, na ile zachowanie (czy podniesienie) jakości obsługi klientów w administracji samorządowej mogłoby przemawiać na korzyść wielkich miast.

Miasta i gminy podmiejskie: Ruch mieszkańców w dwóch kierunkach

Z analiz prof. Mikuły wynika, że ponad 110 tys. ludzi przekracza granicę administracyjną Poznania, by dojechać do pracy. Co ważne, przestał być to ruch w jedną stronę: z obwarzanków do miasta centralnego. – Więcej osób z Poznania dojeżdża do Tarnowa Podgórnego niż odwrotnie – podkreśla naukowiec. Zwraca tu uwagę także na to, że coraz częściej ludzie podróżują z jednej ościennej gminy do drugiej, „przecinając” aglomerację. – A to już wymaga nowego planowania transportu międzygminnego – zaznacza. Podróże dotyczą także młodzieży (połowa uczniów liceów w Poznaniu nie jest zameldowana w mieście). Jego zdaniem ludzie przestają zauważać granice miast, bo ich życie funkcjonuje w różnej przestrzeni samorządowo-terytorialnej.

– 43 tysiące osób pracuje w Bydgoszczy, choć w niej nie mieszka – mówi Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy. Miasto rozwija z sąsiadującymi samorządami międzygminną komunikację. Jednak samorządowiec przyznaje, że nie z wszystkimi, bo części na to nie stać. – Podpisujemy z gminami dwustronne lub trójstronne umowy, nie możemy jako samorząd finansować połączeń poza granicami miasta – dodaje. Transport jest przykładem obszaru, w którym potrzebne są zmiany. Inną dziedziną jest zaś finansowanie edukacji czy placówek kultury. – Nikt z mieszkańców małych miejscowości nie wymaga od samorządu, by finansował filharmonię na przykład – dodaje wiceprezydent Bydgoszczy.

Kłopoty w stworzeniu spójnej przestrzennej całości dla mieszkańców metropolii polegają także na tym, że dla części samorządów może to oznaczać oddanie części swoich kompetencji. Np. spójne zaplanowanie terenów zielonych, przestrzeni do odpoczynku oznacza ograniczenia dla małych miejscowości: na tych terenach nie będą powstawały nowe budynki mieszkalne. Do kluczowych obszarów interwencji powinny należeć działania w zakresie polityki: prorodzinnej, senioralnej, migracyjnej, mieszkaniowej, społecznej, infrastrukturalnej i finansowej.