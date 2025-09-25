Nowoczesne autobusy jadą do polskich miast. W tym wiele elektrycznych

Nowe Solarisy, które wyjadą na stołeczne ulice w drugiej połowie przyszłego roku, mają być komfortowe i nowoczesne. Autobusy będą posiadały pełne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, klimatyzację, monitoring i ładowarki USB. Dodatkowo zostaną wyposażone w systemy wspierające kierowców, m.in. ostrzegające o senności czy informujące o uczestnikach ruchu w martwej strefie.

Warszawa planuje także dalsze inwestycje. Kolejne przetargi obejmują zakup 90 autobusów, w tym pojazdów marki Irizar czy następnych 50 przegubowych i 30 klasy maxi. – Finalnie w ciągu kilkunastu miesięcy może do nas dotrzeć nawet 258 elektrobusów. To kolejny krok w kierunku zielonej stolicy – zapowiada Jan Kuźmiński, prezes MZA.

Jeśli te plany zostaną zrealizowane, liczba pojazdów zeroemisyjnych w Warszawie przekroczy 400.

Milionowe wsparcie na wrocławskie autobusy

Równolegle do działań stolicy swoją flotę modernizuje także Wrocław. Tamtejsze Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ogłosiło właśnie przetarg na 40 nowych autobusów – w tym 19 jednoczłonowych i 21 przegubowych – z prawem opcji nawet do 160 dodatkowych.

– We Wrocławiu traktujemy transport publiczny jako inwestycję w jakość życia mieszkańców. Przeznaczamy na ten cel aż 20 proc. budżetu miasta – ponad 1,5 mld zł. Zakup nowych autobusów to element strategii modernizacji taboru – mówi Jacek Sutryk, prezydent miasta.

Wrocław inwestuje zarówno w autobusy z silnikami diesla spełniającymi najwyższe normy emisji, jak i w pojazdy zeroemisyjne. W ramach wcześniejszych przetargów MPK czeka obecnie na dostawę 128 nowych pojazdów – 100 dieslowych i 28 elektrycznych.