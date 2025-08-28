Na co dzień wożą mieszkańców, a w czasie klęsk żywiołowych – poszkodowanych

– Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa i sprawnego systemu reagowania kryzysowego to jeden z naszych priorytetów. Odpowiednio przygotowana flota pozwala nie tylko na szybkie działania w przypadku klęsk żywiołowych, ale też zwiększa odporność miasta na sytuacje nadzwyczajne – mówi Joanna Bisiecka-Szymczak z wrocławskiego ratusza.

Autobusy przystosowane do przewozu noszy

Na warszawskich ulicach przybędzie nowych autobusów. Stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił w połowie sierpnia przetarg na dostawę 120 autobusów przegubowych. Postępowanie zostało podzielone na dwie części. W każdej z nich ZTM planuje kupić po 60 nowych pojazdów.

Producenci mogą składać oferty dotyczące całości zamówienia lub tylko jednej jego części. Dodatkowo, do każdej części przetargu możliwe jest zamówienie uzupełniające – na dodatkowe 100 autobusów (po 50 sztuk w każdej części).

Termin składania ofert to 16 września, a nowe przegubowce mają trafić do Warszawy w okresie od października do grudnia 2026 roku. Pojazdy mają być niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, czy system informacji pasażerskiej.