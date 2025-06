Samorządy toną w długach. Jedne gminy w finansowych tarapatach, inne - inwestują

Dług per capita: kto na czele zestawienia

Wedle danych za 2024 r. zestawienie otwierała gmina Sulmierzyce z zatrważającą kwotą 14 680 zł długu na osobę. Sulmierzyce to mała gmina wiejska w woj. łódzkim, licząca tylko 4,3 tys. mieszkańców, co sprawia, że nawet relatywnie niewielkie zobowiązania (w 2024 r. było to ok. 64 mln zł) może przełożyć się na bardzo wysokie obciążenie per capita.

Na drugim miejscu wśród najbardziej zadłużonych samorządów w Polsce znalazła się uzdrowiskowa gmin Uniejów (woj. łódzkie) – 9651 zł na mieszkańca, trzecie zaś – Ścinawa (woj. dolnośląskie) – 9118 zł per capita. Pierwszą piątkę domyka Brześć Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie) – 9118 zł na głowę oraz Świnoujście – 8937 zł.

Trzeba jednak podkreślić, że obok mniejszych miejscowości na liście samorządów o najwyższym długu per capita pojawiają się także duże miasta. Kraków (8,4 tys. zł na osobę) i Łódź (8,1 tys. zł) „załapały się” do pierwszej dziesiątki. A Lublin, Rzeszów, Szczecin czy Wrocław – do pierwszej trzydziestki. To pokazuje, że wielkość nie ma tu znaczenia – wyzwania finansowe dotykają zarówno małe, jak i duże ośrodki miejskie.

Jako główne przyczyny tej sytuacji samorządowcy wskazują zwykle na konieczność finansowania długiem dużych programów inwestycyjnych. Przykładowo w Brześciu Kujawskim to budowa obiektu wielofunkcyjnego, który ma stać się nowoczesnym centrum kultury (co razem z innymi zobowiązaniami wymagało emisji obligacji na 40 mln zł), czy budowa tężni i amfiteatru w miejscowości Wieniec-Zdrój (19 mln zł pożyczki na ten cel zostało w 85 proc. umorzone).

– Poziom zadłużenia wynika z realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego miasta – podkreśla też Dorota Pudło-Żylińska, skarbnik Szczecina. – W latach 1999–2024 zrealizowano projekty o wartości 10,5 mld zł, udział kredytów i pożyczek wyniósł 23 proc. Bez finansowania zewnętrznego realizacja inwestycji nie byłaby możliwa – wyjaśnia.