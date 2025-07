Chińskie autobusy elektryczne zyskują przychylność samorządowych przewoźników

Miasto podpisało w połowie lipca umowę na zakup trzydziestu pojazdów wraz z infrastrukturą do ich ładowania. Wartość kontraktu przekracza 82 miliony zł. Dostawa obejmuje m.in. montaż 25 stacjonarnych stacji ładowania (20 jednopunktowych i 5 dwupunktowych) oraz trzech mobilnych ładowarek.

Reklama Reklama

Autobusy znanego chińskiego producenta Yutong mają być przekazane miastu w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Będą wyposażone w baterie dużej pojemności, pozwalające przejechać nawet ponad 400 kilometrów na jednym ładowaniu. Niskopodłogowa konstrukcja, klimatyzacja i ogrzewanie sterowane automatycznie, zaawansowane systemy rekuperacji energii oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, mają zwiększyć komfort jazdy.

Każdy z pojazdów, które zaczną kursować w przyszłym roku, pomieści co najmniej 70 pasażerów, w tym co najmniej 25 osób na miejscach siedzących. To kolejne elektrobusy, jakie pojawią się na białostockich ulicach. – Nie tylko ograniczą emisję spalin, ale także zapewnią wygodę i bezpieczeństwo pasażerom – mówi Rafał Rudnicki, zastępca prezydenta Białegostoku.

Warszawa liderem w rozwoju floty zeroemisyjnych autobusów w komunikacji miejskiej

Białystok dołącza do rosnącego grona polskich miast, angażujących chińskich producentów w miejską komunikację publiczną. W marcu tego roku 18 Yutongów zamówiła Warszawa. Miejskie Zakłady Autobusowe zapowiedziały, że kontrakt z chińskim producentem przybliży miasto do przekroczenia pułapu 200 elektrobusów.