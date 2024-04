Kuszenie wyborców wizją bezpłatnej komunikacji miejskiej. Czy to zadziała?

Czytaj więcej Transport Jak wygrać wybory samorządowe? Powstał specjalny kurs Jednym z najważniejszych wyzwań dla nowych samorządów wyłonionych w kwietniowych wyborach będzie usprawnienie miejskiego publicznego transportu. Grupa ekspertów z dziedziny transportu i infrastruktury znalazła sposób na zmotywowanie polityków, by ten temat stał się dla nich priorytetem: przygotowała darmowy kurs internetowy „Postaw na transport publiczny i wygraj wybory”.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Schreiber, starający się o fotel prezydenta Bydgoszczy (występuje w tej roli bez partyjnego szyldu), jako jedną z pierwszych obietnic wyborczych złożył właśnie tę dotyczącej darmowej komunikacji dla mieszkańców do końca tego roku.

– Chodzi o to, by z jednej strony przywrócić mieszkańcom zaufanie do komunikacji, a z drugiej, by wypracować przez ten czas lepszy plan na to, co dalej zrobić. To jest tylko na ten czas i tylko dla bydgoszczan, dla tych, którzy tutaj płacą podatki, osób, które studiują na bydgoskich uczelniach bądź które mieszkają na stałe – tłumaczył poseł Schreiber.

W Bydgoszczy maleje częstotliwość kursów, a od 2022 roku miasto boryka się z problemami związanymi z brakiem kierowców czy niewystarczającej liczby składów tramwajowych.

Inny poseł PiS Andrzej Śliwka, kandydat na prezydenta Elbląga, też obiecuje darmową komunikację dla mieszkańców. - Karta mieszkańca z powodzeniem funkcjonuje w wielu miastach. Chcielibyśmy, żeby karta "Mój Elbląg" odgrywała ważną rolę w Elblągu. Umożliwiałaby elblążanom w sposób bezpłatny przejazd komunikacją miejską i możliwość parkowania. Umożliwiałaby również udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych ze zniżką – opowiadał poseł Śliwka.

Jego zdaniem karta miałaby być propozycją dla mieszkańców, ale także tych, którzy płacą podatki w Elblągu.