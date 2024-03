Jaka będzie przyszłość kolei aglomeracyjnej w Małopolsce

Budowa tej inwestycji wartej ponad miliard złotych niedawno się zakończyła i zdaniem Barczyka ona właśnie otworzyła drogę do dalszego rozwijania sieci SKA. Również w ramach starań o lepsze SKA PKP Polskie Linie Kolejowe wybudowały w ciągu ostatnich lat m.in. estakady kolejowe od ul. Kopernika do ul. Miodowej w Krakowie, przystanek PKP Kraków Grzegórzki oraz trzy mosty kolejowe na Wiśle.

Dlaczego warto rozbudować Szybką Kolej Aglomeracyjną?

Z tym, że dalszy rozwój SKA jest potrzebny i konieczny, zgodzili się wszyscy uczestnicy spotkania. Pytanie tylko jak ten rozwój ma wyglądać. Kazimierz Barczyk proponuje budowę kolejnych, dodatkowych tras SKA w mieście: z Krakowa Głównego do Nowej Huty, z Płaszowa przez al. 29 Listopada do Mydlnik, z Nowej Huty Przyszłości przez ul. Prądnicką do lotniska w Balicach oraz z placu Centralnego do ul. Mogilskiej.

Uruchomienie nowych linii może być zdaniem Barczyka możliwe w oparciu o już istniejące tory kolejowe – a tych Kraków posiada ok. 120 kilometrów i są to tory, po których pociągi mogą jeździć z szybkością 120 km/h. Na terenie miasta jest też już część potrzebnych do obsługi tras przystanków. Pozostaje więc jedynie dobudowanie brakujących torów i przystanków a także zakup pociągów.

Uczestnicy konferencji zgodzili się z głównym założeniem inicjatora spotkania, że dalsza rozbudowa SKA, która obejmuje swoim zasięgiem 2/3 powierzchni Małopolski, to konieczność dla ponad 2 milionów mieszkańców województwa. Włodzimierz Zembol, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie stwierdził, że Kraków ma olbrzymi potencjał, bo jest otoczony liniami kolejowymi.

– Mogą powstać kolejne trasy, nie ma na przykład przeciwwskazań, by zostało wybudowane połączenie z lotniska w Balicach do lotniska w Pyrzowicach, z ominięciem samego Krakowa. Konieczne jest też udrożnienie już istniejących tras i poprawienie dojazdu z Krakowa Głównego do Batowic – zaznaczył dyrektor Zembol.