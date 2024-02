Tramwajem do wyborów. Inwestycje w nowe linie przyspieszają

Łódź, Kraków i Katowice — wszędzie inwestycje w tramwaje

Inwestycja na ul. Wojska Polskiego w Łodzi miała się zakończyć jeszcze w 2023 roku, ale do tej pory na części trasy wciąż trwają prace. Razem z torami montowana jest siec trakcyjna, nie dokończono jeszcze peronów na przystankach, brakuje wykończenia chodników. Kończą się prace przy ścieżce rowerowej, na której jest już położona warstwa ścieralna nawierzchni. Całość przedsięwzięcia ma być sfinalizowana przed końcem marca, co pozwoliłoby władzom miasta pochwalić się oddaniem całej linii jeszcze przed głosowaniem w kwietniowych wyborach.

Czytaj więcej Transport Gigantyczna inwestycja w stolicy napotyka coraz to nowe przeszkody Nawet do połowy przyszłego roku może się przeciągnąć realizacja największej w Warszawie inwestycji tramwajowej i jednej z największych tego typu w kraju – budowy linii do Wilanowa.

Krakowski tramwaj do Mistrzejowic to jedna z największych inwestycji komunikacyjnych w stolicy Małopolski. Jak podaje investmap.pl, pod koniec lutego planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Na ul. Lublańskiej ruch, pomiędzy rondem Polsadu i rondem Barei, odbywać się będzie po zachodniej jezdni. W ramach prac związanych z tunelem i wielopoziomowym węzłem przesiadkowym będzie kontynuowana budowa stacji „Rondo Polsadu”. Roboty rozpoczną również pod estakadą Iżyckiego.

Rozpoczęta wiosną 2023 roku budowa to największa w Polsce inwestycja transportowa w formule PPP. Linia, która połączy pętlę w Mistrzejowicach ze skrzyżowaniem ulic Meissnera i Lema, pobiegnie ulicami: Meissnera, Młyńską, Lublańską, Dobrego Pasterza, Krzesławicką, Bohomolca, ks. Jancarza, aż do istniejącej pętli Mistrzejowice. Dzięki temu połączeniu czas dojazdu do centrum miasta skróci się o ok. 12 minut. 4,5-kilometrowym torowiskiem tramwaje mają pojechać pod koniec 2025 r.

Krakowskie MPK chce zamówić 90 tramwajów w trzech przetargach, z dostawą w ciągu 4 lat

W Katowicach w grudniu otwarto linię tramwajową wzdłuż ulicy Grundmanna, będącą pierwszym nowym fragmentem sieci tramwajowej w mieście od 75 lat. Tymczasem na horyzoncie pojawia się jeszcze bardziej wyczekiwany projekt – linia od węzła przesiadkowego na Brynowie do pętli w Kostuchnie. To strategiczna inwestycja, bo połączy centrum miasta z południowymi dzielnicami, które dynamicznie się rozbudowują. Nową linię otwarto także w Sosnowcu – w dzielnicy Zagórze, a kolejna jest w planach – to półtora kilometra torów wzdłuż ul. 11 Listopada, mających stanowić kontynuację wybudowanej niedawno trasy w dzielnicy Zagórze.