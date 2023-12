Skrócił się dojazd pociągiem do Zakopanego. A ma być jeszcze szybciej

Skrócił się czas dojazdu do stolicy Tatr m.in. z Trójmiasta, Warszawy i Krakowa. Obecnie najszybsze połączenie na trasie Kraków – Zakopane zajmuje ok. 2 godzin i 30 minut.

W perspektywie pociąg będzie jechał jeszcze szybciej, na co ma pozwolić dostosowanie linii kolejowej do większych niż obecnie prędkości: dla odcinków Skawina – Sucha Beskidzka oraz Sucha Beskidzka – Chabówka – do 100 kilometrów na godzinę, natomiast dla odcinka od Chabówki do Zakopanego – do 120 kilometrów na godzinę.

Czas dojazdu z Krakowa do Zakopanego jeszcze się skróci

Do tej pory na trasie zmodernizowanych zostało ok. 100 km torów, ponadto zabudowano 130 nowych rozjazdów, przebudowanych zostało 300 obiektów inżynieryjnych (mostów, przepustów. Duże znaczenie miała budowa nowego odcinka torów – łącznicy w Chabówce. Pozwoliła na skrócenie podróży na jednotorowej trasie o blisko kwadrans.

Poprawiły się warunki dla podróżnych wsiadających i wysiadających z pociągów. Do 28 zmodernizowanych oraz nowych stacji i przystanków dołączyły: Biały Dunajec i Zakopane. Będą także dodatkowe punkty zatrzymywania się pociągów: Bańska Niżna, Poronin Misiagi i Chabówka Stadion.